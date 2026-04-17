Бег по кругу

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение жилья от государства. Если жилье, закрепленное за сиротой, признано непригодным для проживания, государство обязано предоставить ей другое, благоустроенное. Так говорит нам закон, и с этим сложно поспорить. Но чиновники из Калужской области попробовали, и у них пока получается. Секрет успеха прост: нужно выдвигать взаимоисключающие условия и игнорировать здравый смысл. Тогда сирота несколько лет будет ходить по инстанциям и безуспешно доказывать, казалось бы, очевидное: что в непригодной для проживания квартире жить нельзя.

Даша К. родилась в 2005 году в Калужской области. Когда девочке было четыре с половиной года, ее одинокую мать лишили родительских прав, а Дашу устроили в детский дом. В Калужской области за девочкой ранее было закреплено право пользования квартирой в двухквартирном сельском доме, где жили ее мама и две старшие сестры. Вот только еще в 2010 году квартира была признана непригодной для проживания: там нет отопления, водопровода, и в целом она очень ветхая. Поэтому местная администрация отменила закрепление этого жилого помещения за сиротой и пояснила, что другое жилье предоставить не может, потому что его просто нет.

В 2015 году Дашу взяла под опеку семья из Москвы, с тех пор девочка живет в столице. Поэтому в 2024 году Дашу включили в список сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в городе Москве. Но когда через год дело дошло до выделения квартиры, Даша получила отказ. Чиновники пояснили, что не хватает важного документа — решения уполномоченного органа Калужской области о невозможности проживания сироты в аварийной квартире в Калужской области.

На первый взгляд все и так понятно: если квартира признана непригодной для проживания в принципе, то отдельного решения о том, что там не может жить именно Даша, и не нужно. Но у бюрократической машины свои алгоритмы, не всегда поддающиеся логике.

Девушка отправилась в Калужскую область и обратилась в Министерство труда и социальной защиты, но там ей выдать нужный документ отказались. Дело в том, что у Даши нет договора социального найма на аварийное жилье. Его и не могло быть, так как девочке не было и пяти лет, когда ее забрали в детский дом, а квартиру признали непригодной для проживания. С маленькими детьми никто такие договоры не заключает. А подписать этот договор сейчас совершеннолетняя Даша уже не может, так как по закону после признания жилья непригодным для проживания договор социального найма не заключается.

Так круг замкнулся. Без договора Даша не может получить решения о невозможности проживать в квартире, а заключить договор нельзя, потому что в квартире невозможно проживать.

На этот казус Даша пожаловалась в прокуратуру Калужской области, но получила формальный ответ: вникать в обстоятельства дела никто не захотел.

— В юриспруденции представителей государственных органов во взаимоотношениях с гражданами называют сильной стороной,— говорит Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Эти чиновники, прямой обязанностью которых является помощь в реализации сиротами своих прав, все три года в отношении Дарьи делают совершенно обратное. Перекидывая ответственность и решение проблемы друг на друга, они уже три года гоняют Дашу по кругу, принуждая ее решать вопросы, которыми сирота вовсе не должна заниматься.

Благотворительный центр, действующий при поддержке Русфонда, подготовил и предъявил в суд иск в защиту жилищных прав Даши, который в ближайшее время будет рассмотрен. Юристы центра представляют интересы сироты в суде.

Случай Даши очень показательный, но вряд ли уникальный. В России много аварийного жилья, а благоустроенных квартир на всех не хватает. Так что история сироты из Калужской области может повториться в любое время и в любом регионе. И нет никакого закона, который обязывал бы чиновников следовать не только формальным правилам, но и здравому смыслу.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда