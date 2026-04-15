Акции компании Allbirds выросли на 700% после переориентации с кроссовок на ИИ

Американская компания Allbirds, специализирующаяся на продаже спортивной одежды и кроссовок, сообщила о переориентации на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ). После этого ее акции выросли более чем на 700%, с $3 до $17, сообщает CNBC. Рыночная капитализация Allbirds, которая ранее никогда не превышала $4 млрд, теперь достигла $21 млрд.

Allbirds заявила, что она продала свой бренд спортивной одежды и обуви компании American Exchange Group за $39 млн. В период с 2022 по 2025 год ее продажи упали вдвое, до $152 млн. Компания также сообщила, что изменит название на NewBird AI. Она отметила, что уже договорилась о привлечении $50 млн на новую деятельность. NewBird AI собирается в будущем предоставлять вычислительные мощности в облаке и сервисы для ИИ.

Яна Рождественская