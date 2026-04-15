Utair в июне запустит прямые рейсы в Геленджик из Сургута и Тюмени

Авиакомпания Utair с июня начнет выполнять прямые рейсы в Геленджик из Сургута (ХМАО-Югра) и Тюмени, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты из Сургута стартуют 6 июня и будут выполняться по субботам. Вылет из Сургута запланирован на 07:50, обратный рейс из Геленджика — на 12:00.

Из Тюмени рейсы начнутся 7 июня и будут выполняться по воскресеньям. Вылет из Тюмени назначен на 08:05, обратный рейс из Геленджика — на 11:30.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Урумчи — столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Первый вылет запланирован на 1 июля.