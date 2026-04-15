Художник Никита Поздняков решил цензурировать картины после доноса активистов
Омский художник Никита Поздняков сообщил, что будет цензурировать работы после того, как на него написали «десятки доносов». Он удалил все картины из соцсетей и решил выкладывать их с черными прямоугольниками вместо изображений святых. Кресты на церквях будут дорисованы в программе Paint, добавил господин Поздняков.
«Каким-то хорошим людям не нравится, как я изображаю святых и рисую церкви без крестов»,— написал художник в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он рассказал, что на его выставку в Москве пришли активисты общественного движения «Сорок сороков» и вызвали полицию.
По словам Никиты Позднякова, полиция изъяла 11 его картин, чтобы провести экспертизу на предмет оскорбления чувств верующих. «Картины — мой единственный источник пропитания. Все выложенные картины будут продаваться»,— добавил художник.
6 апреля «Сорок сороков» опубликовало в Telegram-канале фото нескольких картин Никиты Позднякова, представленных на выставке в мастерской «Лега». Движение обвинило художника в использовании «кощунственных образов» святых.