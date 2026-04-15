Песков: Орбан никогда не был союзником России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today заявил, что уходящий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не был союзником Москвы в Европейском союзе.

«Господин Орбан никогда не был "союзником России" в Европейском союзе, — заметил представитель Кремля. — Он был союзником своего народа, народа Венгрии. И он служил своему народу довольно долго, много лет, и делал это очень-очень успешно».

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала оппозиционная партия «Тиса», набравшая 53% голосов. Она получит 138 из 199 мест в парламенте. Альянс ФИДЕС Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) завоевал лишь 55 мест. Впервые с 2010 года правящая коалиция уходит в оппозицию. В стране начинается процесс передачи власти. Президент Тамаш Шуйок уже 15 апреля проведет консультации с лидерами всех партий, прошедших в парламент. Новый состав законодательного органа должен приступить к работе до 12 мая, однако лидер «Тисы» Петер Мадьяр настаивает на проведении первого заседания уже в апреле.