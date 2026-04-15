Дорожных комплексов становится все больше

В пресс-центре МВД, отвечая на запрос “Ъ”, предоставили статистику о работающих автоматических камерах фиксации нарушений ПДД. Последние официальные данные об этом публиковались в отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2024 год: тогда по итогам года на дорогах работало 32 тыс. камер. По итогам 2025 года комплексов стало на 500 больше за счет прироста числа стационарных и мобильных комплексов (в число последних входят планшеты для фиксации нарушений правил парковки). Парк передвижных камер (известных на водительском сленге как «треноги»), как и в прошлые годы, постепенно сокращается.

Комментируя статистику, в компании «Урбантех» (оператор систем фиксации нарушений в ряде регионов) напомнили: с 1 января 2024 года были ужесточены требования к установке и применению камер, но, несмотря на это, парк комплексов растет. Это значит, что приборы необходимы регионам. «При этом расширение сети не снимает вопроса о ее качестве,— обращают внимание в ГК.— По экспертным оценкам, около 30% применяемых комплексов фотовидеофиксации устарели. Они контролируют ограниченное число составов нарушений и полос движения, а также могут допускать "пропуски" транспортных средств. Наряду с увеличением числа комплексов все более актуальной задачей становится их планомерное обновление».

Как рассказывал “Ъ” ранее, по итогам 2025 года в России впервые наметился тренд на сокращение числа штрафов, вынесенных с помощью камер (см. график): их было вынесено чуть более 232 млн. Эксперты объясняли это в том числе влиянием на поведение водителей ужесточения с 1 января 2025 года ответственности за нарушения.

Иван Буранов