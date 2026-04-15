Верховный суд решит судьбу выходных пособий сотрудникам российской «дочки» Oracle

Экономическая коллегия Верховного суда России рассмотрит спор о выплатах работникам АО «Оракл компьютерное оборудование», которое обанкротилось после ухода головной компании из РФ в 2022 году. Конкурсный управляющий оспаривает выплаты выходного пособия при увольнении 51 сотруднику компании на общую сумму свыше 100 млн руб., требуя вернуть деньги в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

Один из бывших работников, руководитель группы продаж Евгений Дрякин, получил при увольнении по соглашению сторон около 4,85 млн руб. выходного пособия (шесть окладов). Нижестоящие суды удовлетворили иск конкурсного управляющего, обязав его вернуть эту сумму, посчитав выплату не предусмотренной актами компании, совершенной в период неплатежеспособности и причиняющей вред кредиторам.

В жалобе в Верховный суд бывший сотрудник настаивает, что речь идет о законном выходном пособии, гарантированном Трудовым кодексом. По его мнению, увольнение сотрудников до банкротства было выгодно кредиторам и позволило сэкономить — сохранение его одного в штате до конкурсного производства обошлось бы примерно в 14 млн руб. Кроме того, суды взыскали сумму вместе с НДФЛ, который работник фактически не получал. Слушание назначено на 25 мая.

