Верховному суду (ВС) РФ предстоит снова разбираться с последствиями ухода иностранных компаний из России. На этот раз речь идет о российской структуре Oracle, которая обанкротилась после остановки деятельности в РФ в 2022 году. Перед этим организация уволила сотрудников с выплатой им выходного пособия, но конкурсный управляющий оспорил эти сделки, требуя взыскать деньги с работников в конкурсную массу. Одно из таких дел теперь дошло до уровня экономколлегии ВС. В нем экс-начальник отдела продаж просит оставить ему около 5 млн руб. выплат, настаивая, что Трудовой кодекс РФ не позволяет лишать работника всей компенсации, а увольнение до банкротства даже позволило компании сэкономить. Подобные ситуации не единичны, подчеркивают юристы.

ВС РФ решит судьбу выходного пособия, выплаченного сотрудникам АО «Оракл Компьютерное оборудование» (российская «дочка» Oracle), которых уволили в преддверии ее банкротства, вызванного уходом головной компании из РФ. В рамках дела о несостоятельности конкурсный управляющий (КУ) Егор Непомнящих оспорил соглашения о расторжении трудовых договоров с 51 сотрудником компании-должника на общую сумму свыше 100 млн руб. Дело в том, что в марте 2022 года иностранная корпорация решила приостановить деятельность в России и уволила сотрудников АО с выплатой им компенсаций. Среди них был и Евгений Дрякин, который с июня 2013 года руководил в компании группой специалистов по продажам и при увольнении по соглашению получил 4,85 млн руб. выходного пособия (шесть окладов). Эту сумму, а также 3,6 млн руб. премий (переменная часть зарплаты) конкурсный управляющий потребовал вернуть в конкурсную массу банкротящегося предприятия.

Дела об оспаривании выплат другим бывшим работникам «Оракл» находятся на разных стадиях рассмотрения в судах, говорит господин Непомнящих. После подачи к ним исков экс-сотрудники «Оракл» в 2024 году обращались к российским властям с просьбой не лишать их выплат. Они заявляли, что, по сути, российских граждан и их семьи хотят заставить «отвечать по долгам американского IТ-гиганта», цитировал письма работников РБК.

Произвольная щедрость Однако суды были неумолимы. Иск к Евгению Дрякину был удовлетворен — все три арбитражные инстанции признали недействительным условие соглашения о выплате работнику 4,85 млн руб. компенсации, обязав его вернуть эту сумму в конкурсную массу для распределения между кредиторами обанкротившейся компании. По решениям судов выплата была сделана уже в период неплатежеспособности АО, не была предусмотрена актами организации и носила произвольный характер, из-за чего могла причинить вред кредиторам. Сотрудник «в силу занимаемой должности должен был знать о финансовых затруднениях компании», говорится в решениях. При этом 3,6 млн руб. переменной части зарплаты оставили работнику. $455 миллиардов составляют обязательства американской Oracle Corporation по выполнению контрактов в разных странах по итогам первого квартала 2026 года. Евгений Дрякин и представитель акционеров компании подали жалобы в ВС, настаивая, что выплата в 4,85 млн руб. была именно выходным пособием при расторжении трудового договора, защищающим работника от негативных последствий потери работы. Нижестоящие суды, по мнению заявителей, грубо нарушили права работника на гарантированные законом выплаты: по Трудовому кодексу (ТК) РФ ему полагается три средних заработка. Более того, в жалобах отмечается, что увольнение сотрудников по соглашению до банкротства было выгодно кредиторам компании и даже позволило сэкономить. По расчетам заявителей, сохранение одного только Евгения Дрякина в штате до этапа конкурсного производства привело бы к лишним расходам примерно на 14 млн руб. (зарплата и обязательные выплаты). К тому же суды взыскали с работника компенсацию вместе с суммой НДФЛ, которую он не получал. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, слушание планируется 25 мая. “Ъ” запросил комментарии у Oracle и нынешнего конкурсного управляющего компании-банкрота Артема Пасичного.

Парашюты типичной системы Кейс «Оракл» — типичный пример для 2022 года, когда уходящие из России зарубежные компании увольняли работников российских подразделений по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов, говорит советник практики банкротств и корпоративных споров BLG Group Антон Бусыгин. У российских «дочек» иностранных предприятий, прекративших работу в России, в условиях обоюдных санкций оставался только один доступный вариант действий — израсходовать остатки денежных средств на инфраструктуру и зарплату, а затем вынужденно инициировать процедуру банкротства, указывает адвокат КА «Делькредере» Егор Ковалев. Уже после признания таких компаний банкротами конкурсные управляющие массово пытались оспорить платежи через суд, что поставило под удар сотрудников, уточняет Антон Бусыгин. По его словам, иногда предприятия передавали работникам в качестве премиальных какое-то ценное имущество, например автомобили, которые потом приходилось возвращать. Увольнение работника без компенсации недопустимо, поскольку ст. 178 ТК РФ гарантирует выплату выходного пособия, отмечает бывший КУ «Оракл Компьютерное оборудование» Егор Непомнящих, который подавал иски к экс-сотрудникам компании-банкрота. Однако в этой ситуации, по его мнению, ключевой вопрос состоит в соразмерности и экономической обоснованности перечислений: «Выплаты отдельным сотрудникам существенно превышали законодательный минимум и не обосновывались объективными критериями — стажем, должностью и вкладом в бизнес».

Разумный эгоизм работника Мнения юристов по поводу сохранения выходного пособия за Евгением Дрякиным разделились. Руководитель практики банкротства K&P.Group Надежда Емелина не полностью согласна с выводами арбитражных судов. Ключевое условие для отмены сделки — доказанность причинения вреда кредиторам, например связи работника и контролирующих лиц в целях вывода активов из компании-должника, но в этом деле такие обстоятельства не установлены, рассуждает госпожа Емелина. Более того, по обычаям делового оборота и устоявшейся судебной практике работник «вправе руководствоваться своими эгоистичными интересами при определении размера оплаты в трудовых правоотношениях», он не должен заботиться об интересах работодателя, поясняет Надежда Емелина. Егор Ковалев, напротив, считает правильными выводы судов о недействительности условий соглашения с работником. «Если бы положение о "золотом парашюте" было в трудовом договоре изначально, результат разбирательства был бы иным, а когда такое условие формулируется после прекращения деятельности компании, это выглядит как злоупотребление правом»,— уточняет господин Ковалев. Похожего мнения придерживается и руководитель коммерческой практики юрфирмы «АНП Зенит» Екатерина Подосенова. На ее взгляд, возможность установить повышенный размер выходного пособия работнику должна иметь разумные пределы. Антон Бусыгин на это возражает, что «для IT-рынка шесть окладов — это стандартная практика, а не роскошный парашют». В связи с этим господин Бусыгин рассчитывает, что ВС встанет на сторону работника, признает выплату законной и «защитит право на рыночные компенсации, предотвратив опасный для трудового права прецедент». Екатерина Подосенова считает наиболее вероятным, что ВС направит дело на новое рассмотрение, обязав нижестоящие суды исследовать возможность выплаты работнику трехкратного среднемесячного заработка при соблюдении условий ТК. Скорее всего, экономколлегия укажет на необходимость более строгого доказывания вреда кредиторам и подтвердит допустимость установления выходного пособия соглашением сторон, полагает госпожа Емелина.

Варвара Кеня, Ян Назаренко