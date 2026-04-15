Роман Ротенберг «с 99% вероятностью» станет главным тренером ХК «Динамо»

Вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга могут назначить главным тренером московского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщил журналист Александр Боярский со ссылкой на источники. Он отметил, что господин Ротенберг займет этот пост «с 99% вероятностью».

«По моей информации, с 99% вероятностью новым главным тренером ХК "Динамо" 20 апреля на СД будет утвержден Роман Ротенберг. Помощник — Алексей Ковалев. Но здесь есть варианты. Руководство — без изменений»,— написал господин Боярский в Telegram-канале.

Роман Ротенберг начал карьеру в хоккее в 2007 году. Тогда он работал заместителем гендиректора «КХЛ Маркетинг». В 2011 году он занял пост вице-президента петербургского клуба СКА. С 2014 года господин Ротенберг работает первым вице-президентом Федерации хоккея России. В январе 2015-го вошел в совет директоров КХЛ. В 2022 году был назначен на пост главного тренера СКА. Роман Ротенберг покинул клуб в 2025 году после неудачного сезона 2024/25. В июле этого же года вошел в совет директоров клуба «Динамо».