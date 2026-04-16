Банки не резиновые

Крупнейшие российские банки выступили против внесения в законодательство поправок, которые обязывают их оплачивать не только такие массовые и автоматизированные звонки клиентам, как подтверждение операции, или если они поступают от госорганов, но и те, которые предусмотрены договорами с клиентами банков, например, от коллекторов. Операторы связи не согласны и настаивают, что это может привести к новому расцвету спама, объем которого ранее сократился на 30%.

Ассоциация банков России (объединяет крупнейшие банки) направила 10 апреля обращение председателю ИТ-комитета Госдумы Сергею Боярскому, в котором раскритиковала поправки ко второму чтению второго пакета антимошеннических изменений в законодательство. Из текста поправок (есть у “Ъ”) следует, что массовые и автоматизированные вызовы (МАВ) делятся на две категории: не обязательные для информирования клиентов, которые будут платными для бизнеса (например, при взыскании задолженности), и обязательные бесплатные для информирования (например, при подтверждении операции или звонки от госорганов). При этом в поправках указано, что МАВ не могут совершаться без маркировки.

Сейчас в законодательстве не содержится критериев МАВ. Операторы связи самостоятельно определяют, что считается массовым звонком. Авторы обращения пишут, что такие поправки о массовых вызовах позволят операторам связи «безосновательно относить» к МАВ «подавляющее большинство телефонных звонков кредитных организаций», которые предусмотрены законодательством и договорами с клиентами (например, все коллекторские звонки). В ассоциации считают, что такие звонки имеют «персонифицированный характер», поэтому не могут считаться массовыми, а также они происходят «в рамках полномочий». Из-за этого ассоциация просит сделать их бесплатными наравне с обязательными звонками от госорганов.

67% россиян называют банки основным источником спам-звонков, по данным ВЦИОМа от 16 февраля.

Кроме того, ассоциация в обращении вновь выступила против обязательной платной маркировки звонков. Ранее “Ъ” писал, что часть крупнейших банков согласилась на маркировку звонков (см. “Ъ” от 27 февраля). В аппарате господина Боярского “Ъ” сказали, что «все поступающие комментарии внимательным образом изучаются и используются в работе при подготовке поправок». В Минцифры сказали, что окончательной версии документа пока нет.

В «Сбере» сообщили “Ъ”, что не поддерживают поправки про массовые вызовы, потому что «в текущей редакции сохраняется ключевая неопределенность — какие именно звонки могут быть отнесены к массовым». В банке уверены, что сервисные коммуникации — напоминания о платежах, подтверждения операций, уведомления о статусе услуг — «направлены на удобство и безопасность клиентов и по своей природе не являются нежелательными». В ЦБ “Ъ” сказали, что «существует риск отнесения к числу массовых телефонных вызовов тех звонков, которые осуществляют банки для противодействия хищениям денежных средств своих клиентов в рамках установленных законом антифрод-процедур». В Альфа-банке, ВТБ, ПСБ, Т-Банке не ответили “Ъ”.

Вывод персонифицированных звонков из режима МАВ не решает проблему спама, из-за которой в том числе разрабатывались антифрод-изменения, считают в «Вымпелкоме».

В компании говорят, что если звонок совершается в рамках договора, адресован конкретному клиенту и содержит обращение по имени, то это «создает возможность вывести из режима МАВ значительный массив обзвонов, которые фактически организуются как МАВ и являются нежелательными».

«Регулирование массовых и автоматизированных вызовов уже показало свою эффективность — благодаря введенным мерам количество спам-звонков сократилось на 30%»,— говорят в пресс-службе «МегаФона». Поэтому в компании считают, что «необходимо обязать всех инициаторов таких вызовов сообщать абоненту, на основании каких норм закона они ему звонят». В компании уверены, что мера предотвратит злоупотребление, «когда финансовые организации и колл-центры маскируют рекламу и спам под "обязательные вызовы"». Большая часть звонков банков направлена на массовую продажу банковских продуктов, и «адресация типового предложения конкретному пользователю в итоге выливается в миллионы звонков на сеть, что делает их на 100% массовыми», говорят в Т2. В компании считают, что банки как основные инициаторы массовых вызовов «должны разделить расходы с операторами, которые инвестировали значительные средства в услугу маркировки массовых звонков».

«Плата за необязательные банковские звонки вряд ли критически ударит по прибыли банков в целом, но заметно ухудшит экономику отдельных процессов,— считает директор практики "Цифровая трансформация" компании Strategy Partners Светлана Архипкина.— В масштабе прибыли это доли процента». Изменения, скорее всего, приведут к сокращению числа коллекторских звонков из-за изменения экономики — компании «станут избирательнее, активнее использовать аналитику и переключатся на более дешевые цифровые каналы», считает она.

Алексей Жабин