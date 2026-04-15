«Московский» заказ

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд продлил на срок свыше года арест совладельца универмага «Московский» миллиардера Валерия Цимбаева, которого следствие считает заказчиком покушения на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. Преступление было совершено в 2003 году участниками банды спецназовцев, на счету которой жизни не менее 40 человек. Сам фигурант назвал «несправедливым и неправильным» заключение под стражу, а защита апеллировала к недоказанности его вины и состоянию здоровья. Ему предстоит заменить кардиостимулятор.

На рассмотрение ходатайства СКР 70-летнего Валерия Цимбаева доставили в суд вместе с Олегом Токаревым — предполагаемым участником банды силовиков.

Несмотря на то что 57-летнему бывшему спецназовцу инкриминировали другие эпизоды, в частности участие в убийствах предпринимателя Магомеда Гаджиева, владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова и его любовницы, фигуранты не возражали, чтобы суд изучил вопрос об их мере пресечения в одном процессе.

Под стражу Валерий Цимбаев был заключен 17 апреля 2025 года. Ему вменили подстрекательство и пособничество в убийстве главы компании «Евротрансгаз» Тимофея Пономаренко, а также подстрекательство и пособничество в покушении на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.

Первый был застрелен ночью 11 апреля 2003 года возле своего дома №7 в Токмаковом переулке в Москве.

Как выяснило следствие, лидер банды спецназовцев Павел Христев устранил его по ошибке, а также ранил его водителя. Истинной же их целью был Александр Ревзин, которого, как утверждает следствие, и заказывал изначально господин Цимбаев.

По версии СКР, будучи акционером и гендиректором ЗАО «Универмаг "Московский"», господин Цимбаев заподозрил Александра Ревзина в рейдерском захвате универмага, а именно в инициировании в арбитраже процессов против него от имени юрлиц, которые стали оспаривать его право на акции. Для того чтобы избавиться от оппонента, миллиардер, по версии следствия, и обратился к своему знакомому Олегу Рамазанову, пообещав, что тот сможет ежемесячно собирать с части арендаторов помещений в универмаге плату. Тот, в свою очередь, вышел на сотрудника МВД Андрея Яхнева, подыскавшего исполнителей. Киллерам пообещали выплатить по $35 тыс.

Вторая попытка покушения, совершенная утром 16 мая 2003 года экс-бойцом спецназа «Витязь» Алексеем Чеботаревым, оказалась более успешной — вышедший из дома Александр Ревзин был ранен в плечо, но смог скрыться на автомобиле. Следствие констатировало, что после случившегося потерпевший уехал на долгое время за границу, «прекратив деятельность по оспариванию сделок по переходу к Цимбаеву прав на акции ЗАО «Универмаг "Московский"». Поскольку «цель была достигнута», господин Рамазанов, говорится в материалах дела, выплатил участникам нападения $70 тыс. Свою вину ни он, ни господин Цимбаев не признали.

Просьбу о дальнейшем нахождении обвиняемых под стражей следователь, в частности, мотивировал необходимостью ознакомления фигурантов и их пятерых соучастников с 61 томом уголовного дела, которое представляет «особую сложность». Он отметил, что некоторые преступления были совершены «более 20 лет назад, «по делу проделан большой пласт работы», а новые эпизоды следствие продолжает устанавливать и по сей день. Прокурор ходатайство о продлении срока ареста на три месяца поддержал.

В свою очередь, адвокаты Мария Зазирная и Александр Мордвинов просили его отклонить, утверждая, что обвинение построено исключительно на показаниях признавших вину и заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве участников банды Андрея Яхнева и Алексея Чеботарева. Они, как писал “Ъ”, уже получили сроки в 11 и 15 лет за совершение целого ряда убийств, после чего заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО.

Адвокат Зазирная отмечала, что ее подзащитный еще в 2004 году допрашивался по делу о покушении на господина Ревзина как свидетель, но был отпущен. «Уже тогда была ясна тяжесть обвинения, но он никуда не скрылся»,— сказала адвокат. Она назвала досудебщика Яхнева фактически единственным свидетелем обвинения. Именно он, по словам адвоката, заявил, что знает о господине Цимбаеве как о заказчике преступления со слов господина Рамазанова. Также свидетель сообщил, что якобы видел, как бизнесмен передавал фотографию потерпевшего Ревзина и сведения о нем.

«Однако в ходе очной ставки он опроверг свои же слова, поскольку не узнал Цимбаева и сказал, что видит его в первый раз»,— сказала защитник. Показания других лиц по делу она назвала «пересказом чужих предположений».

Госпожа Зазирная представила суду документы о том, что фигурант имеет множество грамот и благодарностей. В 1997 году он перенес инфаркт с осложнениями, после чего ему установили кардиостимулятор, который следует менять каждые десять лет. При этом, по словам защитника, в следующий раз это нужно будет делать уже в 2027 году. В этой связи адвокат просила смягчить обвиняемому меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Аналогичную просьбу высказал и сам Валерий Цимбаев. Главного свидетеля обвинения Яхнева он назвал заинтересованным лицом. «Господин Яхнев был заинтересован, чтобы дать показания на широчайший круг людей. Потому что за несколько доказанных убийств он получил 11 лет, но фактически не получил ничего, оправившись на СВО, где сидит достаточно далеко от передовой, запуская дроны»,— заявил миллиардер.

Судья оставила обоих обвиняемых в СИЗО до 11 июля. После окончания ознакомления с делом защита господина Цимбаева планирует ходатайствовать о слушании его дела с участием присяжных. Аналогичные ходатайства подали и 11 участников банды спецназовцев во главе с Павлом Христевым, но присяжных для них не смогли отобрать уже в пятый раз. Потерпевший Ревзин не участвует в процессе: он умер в 2017 году.

Мария Локотецкая