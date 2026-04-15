Блэкаут в Энергодаре продлится еще минимум сутки

Город Энергодар в Запорожской области, обесточенный 14 апреля после ударов вооруженных сил Украины, еще как минимум сутки будет без света из-за сложных повреждений энергетической инфраструктуры, сообщил мэр города Максим Пухов.

«Из-за удара по энергообъектам за пределами города со вчерашнего вечера у нас, как и во многих населенных пунктах области, нет света. К сожалению, повреждения носят сложный характер. По прогнозам специалистов, на замену оборудования, скорее всего, потребуется еще не менее суток»,— уточнил господин Пухов.

По его словам, больница, школы, детские сады и другие соцобъекты обеспечиваются электроэнергией от резервных дизель-генераторов.

Мэр Энергодара также обратился к местным предпринимателям с просьбой не оставаться в стороне и помогать властям организовывать для горожан точки зарядки телефонов и по возможности доступ к интернету.

Запорожская область подверглась массированной атаке ВСУ 14 апреля. Большая часть региона оказалась обесточена. Помимо Энергодара сильно пострадал Мелитополь.

Сенатор от Запорожской области и командир Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин сообщил, что украинские войска направили на объекты электроэнергетики два десятка «Кукушек» — крупных ударных дронов, начиненных 50 кг взрывчатки и поражающими элементами. Один дрон потерял управление и врезался в многоквартирный дом. Остальные БПЛА, отметил он, своей цели не достигли, но «посекли» вспомогательные объекты. Несколько мирных жителей получили ранения.

Александр Дремлюгин, Симферополь