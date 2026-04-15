Основатель Zara стал крупнейшим домовладельцем мира

Основатель ритейлера Inditex, в который входят Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Амансио Ортега владеет самым дорогим портфелем объектов недвижимости в мире, следует из подсчетов Forbes. Господин Ортега владеет более чем 200 объектами недвижимости в 13 странах стоимостью около $25 млрд.

Фото: Iago Lopez / AP

Как отмечает Forbes, господин Ортега владеет недвижимостью, в частности, через инвесткомпании Pontegadea, Pontegadea GB и Partler. В тройке лидеров по объему недвижимых активов также входят австралиец Гарри Тригубофф ($23,2 млрд) и американец Дональд Брен ($19,2 млрд).

Господину Ортеге в числе прочего принадлежат небоскреб Башня Пикассо в Мадриде, штаб-квартира медиагруппы Grupo Planeta в Барселоне, штаб-квартира Royal Bank of Canada в Торонто, особняк Девоншир-хаус в Лондоне.

Амансио Ортега, по состоянию на 2026 год, является самым богатым человеком Испании. В мире он занимает десятую строчку рейтинга Forbes с состоянием €124 млрд.

Яна Рождественская