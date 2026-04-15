Топливная компания из Воронежа оспаривает взыскание почти 500 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу воронежского топливного оптовика ООО «Вектор В» на решение Арбитражного суда Москвы по иску московского ООО «Диптранс» о взыскании 479,2 млн руб. Срок рассмотрения — 12 мая. Это следует из картотеки арбитражного суда.

Иск к ООО «Вектор В» поступил в арбитраж в октябре 2025 года и был полностью удовлетворен. Третьим лицом по делу выступило воронежское ООО «Уральская нефтехимическая компания» Константина Пекушева, с которой «Диптранс» также взыскало аналогичную сумму. Компания, в свою очередь, также подала жалобу, которая рассматривается Девятым арбитражным апелляционным судом. Срок — до завтра.

Из документов следует, что истец потребовал взыскать с ответчика деньги, перечисленные ООО «Уральская нефтехимическая компания» в рамках договора поставки нефтепродуктов от января 2024 года. По версии «Диптранс», 479,2 млн руб. были направлены в оплату товара, однако поставка не состоялась. Требования к ООО «Вектор В» основаны на договоре поручительства, согласно которому компания обязалась отвечать за исполнение обязательств третьего лица.

По данным Rusprofile, ООО «Вектор В» зарегистрировано в 2009 году в Воронеже. Основной вид деятельности — торговля топливом и аналогичными продуктами. Уставный капитал составляет 20,01 млн руб. Гендиректор и владелец 100% долей с июня 2025 года — Александр Головин. Выручка компании в 2024 году составила 5,4 млрд руб. (+100%), чистая прибыль — 2,1 млн руб. (+91%). ООО «Уральская нефтехимическая компания» основано в апреле 2015 года и зарегистрировано в Воронеже. Основной вид деятельности — оптовая торговля химическими продуктами. Гендиректор — Евгениий Головин. 99,9% доли в собственности Константина Пекушева. По итогам 2024 года выручка обществе снизилась на 60% и составила 4,38 млрд руб. против более 10,8 млрд руб. годом ранее, а убыток был равен 48,5 млн руб. ООО «Диптранс» зарегистрировано в 2000 году в Москве и специализируется на оптовой торговле топливом. Уставный капитал — 150,7 млн руб. Генеральный директор — Василий Доронин. Компания контролируется через цепочку юрлиц Мариной Кузнецовой, которая также является учредителем московских ООО «Капитал Трейд» и «Капитал Инвест». В 2025 году выручка ООО составила 6,09 млрд рублей, что на 67% ниже показателя 2024 года. Чистая прибыль при этом сократилась с 78,5 млн до 641 тыс. рублей (-42%).

Анна Швечикова