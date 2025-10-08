Топливная компания из Воронежа получила иск на 500 млн рублей

Московское ООО «Диптранс» Марины Кузнецовой подало в Арбитражный суд Москвы иск к воронежскому топливному оптовику — ООО «Вектор В». Из материалов суда следует, что компания пытается взыскать 479,2 млн руб. задолженности и неустойки.

Причины обращения общества в суд не раскрываются. Иск пока не принят к производству. В компании «Вектор В» в ответ на вопросы «Ъ-Черноземье» заявили, что «сейчас обеденный перерыв» и бросили трубку. Номер «Диптранс», указанный в ЕГРЮЛ, вовсе не обслуживается. Третьим лицом в деле выступает ООО «Уральская нефтехимическая компания» Константина Пекушева, расположенная в Воронеже, с которой «Диптранс» с мая этого года пытается взыскать еще 526 млн руб. неустойки. Подробности в материалах дела так же пока не опубликованы.

По данным Rusprofile, ООО «Вектор В» зарегистрировано в 2009 году в Воронеже. Основной вид деятельности — торговля топливом и аналогичными продуктами. Уставный капитал — 20,01 млн руб. Гендиректор и владелец 100% с июня этого года — Александр Головин. Ранее общество контролировал Игорь Щербаков. Выручка за 2024 год составила 5,4 млрд руб. (+100%), чистая прибыль — 2,1 млн руб. (+91%).

ООО «Диптранс» зарегистрировано в 2000 году в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 150,7 млн руб. Гендиректор — Василий Доронин. Контролируется через цепочку юрлиц Мариной Кузнецовой, являющейся учредителем московских ООО «Капитал Трейд» и «Капитал Инвест» с видом деятельности «прочие финансовые услуги». Выручка ООО «Диптранс» за 2024 год составила 19 млрд руб. (+90%), чистая прибыль — 78 млн руб. (-42%).