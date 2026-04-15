Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Барселоне

Испанец Карлос Алькарас, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с турнира в Барселоне. Об этом 22-летний спортсмен, победитель семи турниров Большого шлема сообщил на пресс-конференции после матча первого круга.

Алькарас преодолел стартовый раунд, обыграв финна Отто Виртанена — 6:4, 6:2. Его следующим соперником должен был стать 47-я ракетка мира чех Томаш Махач.

«Судя по результатам обследования, травма оказалась серьезнее, чем ожидалось. Как я уже говорил, я должен заботиться о том, что лучше для меня, и поэтому мне приходится сняться с соревнований», — сказал испанец.

Снятие обернется для Карлоса Алькараса потерей 280 рейтинговых очков. Таким образом, его отставание от лидера мирового рейтинга Янника Синнера вырастет до 390 баллов.

Общий призовой фонд турнира в Барселоне составляет €2,9 млн. Его действующим победителем является датчанин Хольгер Руне.

