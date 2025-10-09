Структура воронежской ГК «Благо» добилась начала банкротства фирмы из Саратова

Арбитражный суд Саратовской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Жерновский хлебоприемный пункт» Нуне Барбарян на пять месяцев по иску воронежского ООО «Благо-Эртиль» (входит в ГК «Благо» семьи Фосманов). Это следует из картотеки арбитражных дел.

В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед воронежской компанией в 1 млрд руб. Временным управляющим должника утвержден Максим Денисов из ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Иск был подан «Благо-Эртиль» в августе. Компания просила признать «Жерновский хлебоприемный пункт» банкротом и включить в реестр требований основной долг в 875,9 млн руб., а также 1,2 млн руб. госпошлины, 42 млн руб. неустойки и 144,8 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами.

По данным Rusprofile, ООО «Жерновский хлебоприемный пункт» зарегистрировано в Петровском районе Саратовской области в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Компания принадлежит Нуне Барбарян. В 2023 году выручка общества составила 291 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Директор — Александр Балакирев. ООО «Благо-Эртиль» зарегистрировано в 2012 году в Эртиле Воронежской области с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство рафинированных растительных масел и их фракций. Учредителем является ООО «Благо Инвест», 93% долей в котором принадлежат АО «Благо Капитал» (учредители не раскрываются, до 2024 года им был Дмитрий Фосман), еще 5% владеет Сергей Бахонкин, а 2% — Дмитрий Фосман. В 2024 году выручка общества составила 13 млрд руб., чистая прибыль — 14 млн руб. Гендиректор — Александр Рябов.

В июле было утверждено взыскание «Благо-Эртиль» с «Жерновского хлебоприемного пункта» 939,9 млн руб. Структура ГК «Благо» инициировала разбирательство в декабре 2024 года. Изначально размер ее требований составлял 150 млн руб., но впоследствии был уточнен. В структуре задолженности основную сумму составили убытки «в виде невозвращенной стоимости семян подсолнечника по договору хранения» — 875,9 млн руб. Еще были заявлены 42 млн руб. пени «за просрочку возврата семян подсолнечника», 19,7 млн процентов за пользование чужими средствами.

Егор Якимов