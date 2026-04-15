Бастрыкин в третий раз взял на контроль дело об аварийном ОКН в Волгограде

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после жалоб жителей многоквартирного дома на ул. Дзержинского в Волгограде (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Здание 1953 года постройки является объектом культурного наследия, однако после капремонта (2016–2018 гг.) фасад продолжает разрушаться: осыпается штукатурка, рушатся декоративные элементы на пешеходной зоне, происходят коммунальные аварии.

Судебное решение об устранении дефектов до сих пор не исполнено. Ранее по данному факту уже дважды возбуждались уголовные дела, но прокурор Тракторозаводского района Игорь Русяев отменил эти постановления. Сейчас СК вновь возбудил дело, а решения прокурора обжалуются. Господин Бастрыкин поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате.

Нина Шевченко