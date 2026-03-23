СКР выяснит, почему ОКН в Волгограде не отремонтирован, несмотря на решение суда

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского следственного управления Василию Семенову доложить о расследовании уголовного дела, связанного с ненадлежащим состоянием многоквартирного дома, являющегося памятником архитектуры. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Поводом для вмешательства послужила публикация в СМИ и обращение инициативной группы граждан. Речь идет о доме №15 на ул. Дзержинского в Тракторозаводском районе. Заявители утверждают, что ремонтные работы в историческом здании в 2016-2018 годах велись с нарушениями, что привело к повреждению фасада, разрушению цоколя и авариям на инженерных сетях. Согласно картотеке арбитражных дел, ремонт проводило УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» с привлечением подрядных компаний «Рос-Сервис» и «Инженеринг Строй».

С 2023 года управляющая компания «УО города Волгограда» пыталась через суд обязать ФКР устранить все дефекты в течение трех месяцев. Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск в апреле 2024 года, затем решение устояло в апелляции и кассации. Однако дом все еще не приведен в нормативное состояние. В связи с этим региональное СУ СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

