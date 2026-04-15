Бывшему инженеру «Концессий» ужесточили приговор по делу о гибели 6 человек на КНС в Волгограде

Облсуд Волгограда ужесточил наказание бывшему главному инженеру «Концессий водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. Мужчине, по вине которого в 2024 году погибли шесть человек на насосной станции, назначили пять лет колонии-поселения, сообщает региональная прокуратура.

Суд ужесточил наказанию бывшему инженеру "Концессий" Дмитрию Лебедеву

Фото: Коммунальные концессии Волгограда Суд ужесточил наказанию бывшему инженеру "Концессий" Дмитрию Лебедеву

В феврале 2026 года суд первой инстанции приговорил Лебедева к 3,5 года принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Прокуратура подала жалобу в связи с мягкостью наказания. Волгоградский областной суд согласился с надзором и заменил работы на колонию-поселение. Также осужденного на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организации и контроля в области охраны труда, работ, связанных с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов. Приговор вступил в силу.

Инцидент на КНС № 4 произошел в ночь на 5 июля 2024 года в Красноармейском районе Волгограда, когда в помещении сгорел электродвигатель. В тот же день в здании зафиксировали превышение концентрации углекислого газа в 58 раз и сероводорода в восемь раз. С помощью вентилятора удалось снизить уровень опасных веществ, однако впоследствии погиб мастер Михаил Куракин. На следующий день Лебедев распорядился установить дополнительную вытяжную систему.

Монтажные работы проводили начальник смены, электрогазосварщик и трое слесарей-ремонтников. 6 июля на станции произошел взрыв, разрушивший здание КНС. В результате погибли пятеро. Следствие установило, что взрыв случился из-за неправильной эксплуатации оборудования и нарушения технологических норм.

Марина Окорокова