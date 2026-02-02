Суд в Волгограде вынес приговор по делу о взрыве на КНС, унесшем жизнь 6 человек

Красноармейский районный суд Волгограда 2 февраля вынес приговор бывшему главному инженеру ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. Он признан виновным в гибели шести сотрудников компании при взрыве на канализационно-насосной станции (ч. 2 ст. 143, ч. 3 ст. 216 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дмитрию Лебедеву назначили принудительные работы

Фото: Коммунальные концессии Волгограда Дмитрию Лебедеву назначили принудительные работы

Инцидент произошел в ночь на 5 июля 2024 года на КНС №4 в Красноармейском районе, когда в помещении сгорел электродвигатель. В тот же день в здании были зафиксированы превышения концентрации углекислого газа в 58 раз и сероводорода в восемь раз. С помощью вентилятора удалось снизить уровень опасных веществ, однако впоследствии погиб мастер Михаил Куракин. На следующий день Лебедев распорядился установить дополнительную вытяжную систему, сообщил V1.RU.

Работы по монтажу системы проводились начальником смены, электрогазосварщиком и тремя слесарями-ремонтниками. В ходе этих работ днем 6 июля на станции произошел взрыв, разрушивший здание КНС-4. В результате погибли пять сотрудников. Следствие установило, что взрыв произошел из-за неправильной эксплуатации оборудования и нарушения технологических норм.

Прокуратура требовала для Лебедева лишение свободы на срок восемь с половиной лет в колонии-поселении, ссылаясь на тяжесть последствий и системный характер нарушений. Однако суд счел, что виновность в смертях не была доказана в полной мере, и приговорил Лебедева к трем с половиной годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также экс-инженеру запрещено заниматься деятельностью в области охраны труда и работ с повышенной опасностью на два с половиной года. Осужденный вину не признал.

Защита Дмитрия Лебедева не согласна с решением и настаивает на оправдательном приговоре, уточнило издание. По мнению гособвинения, именно действия Лебедева «создавали видимость эффективности работы» и привели к трагедии. Прокуратура сочла наказание мягким и планирует обжаловать приговор.

Нина Шевченко