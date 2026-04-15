Министр энергетики США усомнился в продлении разрешения на продажу нефти из РФ

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли выпустит новое разрешение, которое позволит странам покупать российскую нефть. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт. Такие меры принимали, чтобы сдерживать рост цен на топливо.

«Это была широкая отсрочка. Я не думаю, что она будет продлена», — сказал господин Райт на мероприятии, организованном Wall Street Journal (цитата по Bloomberg).

Лицензия Минфина США была выпущена 13 марта. Она позволила России в течение месяца продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Министр финансов США Скотт Бессент объяснял, что послабление в санкциях было необходимо для стабилизации топливного рынка после начала конфликта на Ближнем Востоке.

12 апреля Politico обратило внимание, что Белый дом решил не продлевать срок действия специальной лицензии Минфина США. По данным издания, на восстановлении санкций настояли несколько сенаторов, среди которых был глава Демократической партии в сенате Чак Шумер. Они объясняли, что послабление санкций позволило России заработать более $4 млрд.