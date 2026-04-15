Экс-главу филиала Минобороны в Кронштадте осудили на шесть лет за взятки

Бывшего руководителя кронштадтского филиала музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России Евгения Григорькина приговорили к шести годам колонии строгого режима по делу о получении взяток на сумму около 19 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего руководителя кронштадтского филиала Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России Евгения Григорькина признали виновным

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Суд конфисковал в доход государства 19 830 000 рублей — сумму взяток»,— сообщает пресс-служба.

Суд признал Григорькина виновным по двум эпизодам получения взяток в период работы на посту руководителя филиала комплекса Минобороны в Кронштадте. Он полностью признал вину.

Следствие установило, что Григорькин получил 15 млн рублей от представителя коммерческой компании за содействие в передаче части причала Минобороны в аренду. Кроме того, с июля 2023 года по сентябрь 2025 года он получил еще 4,83 млн рублей от различных организаций за беспрепятственную приемку работ по обслуживанию объектов филиала и предоставление иных преференций.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что суд закрыл процесс по делу о взятке экс-главы кронштадтского филиала Минобороны.

Матвей Николаев