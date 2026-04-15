Суд закрыл процесс по делу о взятке экс-главы кронштадтского филиала Минобороны

Петербургский суд будет рассматривать дело в отношении экс-руководителя филиала музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте Евгения Григорькина в закрытом режиме. Следствие считает, что на этом посту он дважды получил взятку в особо крупном размере, пишет «Фонтанка».

В Петербурге дело Евгения Григорькина будут слушать в закрытом режиме

По версии правоохранителей, за 15 млн рублей Григорькин содействовал предпринимателю в оформлении аренды причала и организации на его базе ремонтной мастерской.

Военная прокуратура настаивала на закрытом формате процесса, ссылаясь на наличие в материалах документов с ограниченным доступом. Защита и сам обвиняемый выступили против и заявили, что дело не содержит сведений, подпадающих под режим секретности. Сам Григорькин также утверждал, что не имел допуска к государственной тайне.

Тем не менее суд поддержал позицию обвинения и постановил проводить разбирательство без открытого доступа.

Матвей Николаев