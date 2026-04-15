Мастера настроились на аренду инструментов

Россияне стали чаще брать инструменты для ремонта в аренду. На этой услуге продавцы такой техники заработали в прошлом году больше 2 млрд руб. Это на четверть больше год к году, подсчитали в компании «Infoline-Аналитика». При этом общий совокупный оборот ритейлеров в сегменте DIY, наоборот, сократился на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Переток спроса из категории покупок в прокат связан с ограниченным бюджетом покупателей, пояснил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Сейчас крупнейшие ритейлеры сталкиваются с ограниченностью спроса, продажи в денежном выражении у большинства игроков в четвертом квартале перешли к снижению. К сожалению, первый квартал 2026-го в этом плане ничем не лучше. И аренда — это очень сильный вариант, во-первых, обеспечить лояльность клиента. Ведь если он обратился за такой услугой, то потом с более высокой вероятностью обратится за покупкой. Во-вторых, это позволяет получить доход.

Сейчас потребители ограничены в бюджетах, они ограничивают крупные покупки, с одной стороны. С другой, спрос на услуги строительных бригад и самое главное — их стоимость — растет сильно опережающими темпами. То есть фактически и нанимать профессионалов становится все дороже, и покупать специальную технику и инструмент тоже потребители не готовы. В этом плане аренда — превалирующий формат».

Лидеры рынка компании «ВсеИнструменты.ру» и «Петрович» замечают, что спрос на аренду аппаратуры растет уже второй год подряд. Активнее всего сервисом пользуются частные клиенты, которые самостоятельно выполняют строительные и ремонтные работы. Обычно в их корзине — перфораторы, отбойные молотки, монтажный инструмент. Аренда, например, виброплиты для уплотнения грунта обойдется в 1 тыс. руб. в сутки, а если ее покупать, то придется заплатить минимум 40 тыс. руб. Кроме того, за последние месяцы цены на такую технику выросли. Профессионалы тоже предпочитают не покупать, а арендовать, заметил глава Lion Group Лев Халатов:

«Инструменты и российского производства подорожали на 20% с конца прошлого года. Есть какие-то точечные работы, которые мы часто не выполняем, поэтому арендуем инструмент, в частности, аппараты для опрессовки труб. Если, допустим, организация часто не занимается монтажом сшитого полиэтилена, но работает с полипропиленом, то опрессовка труб в первом варианте нужна редко, поэтому технику можно арендовать. Это же касается какой-нибудь пилы для запилки плинтусов, потому что такие планки из МДФ мы не каждый день монтируем. Машинку для механизированной штукатурки тоже можно арендовать, чтобы не ручками штукатурить».

У самого крупного игрока на рынке — компании «ВсеИнструменты.ру» — арендой строительных инструментов занимается отдельная структура «ВиРент». За последний год ей удалось повысить выручку почти на 65%, все благодаря спросу со стороны крупных застройщиков. Они также зачастую предпочитают прокат, а не покупку, отметил пиар-директор «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко:

«За счет того, что в строительстве, логистической инфраструктуре и коммерческой недвижимости было развитие, именно благодаря работе с крупными корпоративными клиентами удалось нарастить долю. В основном спрос именно идет в тех сегментах, которые связаны с инфраструктурным и промышленным строительством. Часто именно там требуется какое-то дорогостоящее специализированное крупногабаритное оборудование. Так, в топ по спросу входили подъемники, крупные дизельные генераторы.

Именно здесь аренда может превалировать над покупкой, потому что в случае последней потребуется обслуживание аппарата, а он нерегулярно может использоваться. Средний чек вырос от 5% до 15% в зависимости от категории техники, в частности, на генераторы и оборудование для работы с бетоном. При этом в категориях компрессоров и климатического оборудования он снижался от 5% до 20%. Вот эта арендная история набирает обороты больше в B2B, в корпоративном сегменте».

Вторая категория товаров, которые также активно берут в аренду, — это садовая техника. Спрос в этом году подхлестнула ранняя весна, отмечают специалисты. Основной объем заказов традиционно приходится на период с апреля по октябрь.

Светлана Белова