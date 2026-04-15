Защитник легенды

В возрасте 96 лет скончался Хосе Эмилио Сантамария. Он был последней из еще живых легенд самого первого настоящего футбольного суперклуба — мадридского «Реала», который пять раз подряд выиграл главный еврокубок начиная с 1956 года. Сантамария, привезенный из Уругвая эталонный центральный защитник, отвечал в нем за крепость тылов.

На новость о смерти Хосе Эмилио Сантамарии «Реал» откликнулся репликой своего президента Флорентино Переса. А 79-летний Перес, назвавший Сантамарию «одним из великих символов клуба», узнав о его кончине, наверняка, как и многие другие неравнодушные к команде люди пожилого возраста, мысленно перенесся в уже далекое прошлое, в котором, будучи мальчишкой, наблюдал за рождением грандиозного футбольного феномена. Испания после Второй мировой войны. Испания, на которую ее победители и жертвы из-за диктатора Франсиско Франко, его политических приоритетов поглядывают косо, стараясь избегать дружбы и вообще контактов. Испания, находящаяся в состоянии перманентного экономического кризиса, но обожающая футбол и в том числе с его помощью надеющаяся показать свою красоту и привлекательность миру.

Сейчас кажется, что «Реал» всегда был флагманом, ну по крайней мере наряду с «Барселоной». Это далеко не так.

Флагманом он, даже будучи любимым клубом управляющего страной генералиссимуса, стал, лишь когда в 1950-е его тогдашний президент Сантьяго Бернабеу затеял грандиозный проект. «Суперклуб», «гранд» — эти слова применительно к футбольным командам в то время, кажется, еще не были в ходу. Но проект Бернабеу предусматривал именно создание суперклуба, чтобы вместо привычного стадиона на пару десятков тысяч человек — огромная арена, в четыре раза превосходящая старую по вместимости, а в составе — футболисты, чья игра доставляет эстетическое наслаждение публике и приносит трофеи. А придуман ведь и трофей — совсем звучный, международный. Со стартовавшего осенью 1955 года сезона был запущен розыгрыш Кубка европейских чемпионов, собравший сильнейших представителей континентальных лиг.

В самой Испании таких игроков не хватало, и Бернабеу — как считается, с позволения Франко — принялся искать их за рубежом, притом что практики привлечения легионеров в клубном спорте еще не существовало. Первопроходцем оказался в 1953 году аргентинец Альфредо ди Стефано, за ним потянулись другие игроки, которым суждено было превратиться в культовых для поклонников «Реала» персонажей: в 1956-м — француз Раймон Копа, своим дриблингом чуть не лишивший мадридцев триумфа в финале дебютного Кубка европейских чемпионов против «Реймса», в 1958-м — сбежавший после подавленного антикоммунистического восстания из Венгрии и отбывший за побег двухлетнюю дисквалификацию волшебник-бомбардир Ференц Пушкаш.

Хосе Эмилио Сантамарию привезли в 1957-м, между Копа и Пушкашем. Нашли его в Уругвае, в клубе «Насьональ». Взяли, как и остальных, уже зрелым футболистом — 28 лет, два с половиной десятка матчей за национальную сборную, полуфинал чемпионата мира 1954 года. Смысл приобретения был понятен. Ди Стефано, Копа, Пушкаш, испанец Франсиско Хенто — все они были форвардами. Единственной относительной слабостью «Реала» являлись тылы. Сантамария был призван обеспечить их крепость.

Рожденный в середине 1950-х «Реал» был неудержим в наступлении.

Ди Стефано и Пушкаш забивали голы, Копа и Хенто разрывали чужую оборону обводкой. А сзади подчищал все умеющий — бороться за мяч на земле и воздухе, начинать атаки — Сантамария, эталон центрального защитника, заслуживший от болельщиков прозвище «Мадридская стена». Тот «Реал» выиграл пять подряд Кубков европейских чемпионов, и его рекорд кому-то из участников выросшей в конце концов из состязания Лиги чемпионов вряд ли удастся когда-нибудь побить. Сантамария выступил в трех из этих пяти турниров, но продержался в «Реале» вместе с Хенто и до шестого трофея — 1966 года, потом став тренером. Тренерская карьера довела его аж до должности главного тренера сборной Испании. Однако на домашнем чемпионате мира 1982 года она потерпела неудачу, впрочем не слишком сказавшуюся на репутации Хосе Эмилио Сантамарии на его второй родине. Его все равно помнили прежде всего как «Мадридскую стену», как незаменимого героя того отряда, с которого начался великий «Реал» с его десятками титулов, а также со славой и популярностью, давным-давно, как и мечтал Сантьяго Бернабеу, прорвавшими границы Испании и заполнившими планету.

Алексей Доспехов