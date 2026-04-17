Москва ждет Варю Сутягину в мае

10 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волга» мы рассказали историю полуторагодовалой Вари Сутягиной из Ульяновской области («Третье чудо», Оксана Пашина). У девочки несовершенный остеогенез — крайне хрупкие кости. Из-за переломов правая нога Вари сильно деформировалась. Ее нужно укрепить с помощью телескопического штифта, который будет раздвигаться по мере роста девочки,— и тогда Варя сможет нормально ходить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 016 740 руб.) собрана. Родители Вари благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Варя Сутягина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 апреля 7835 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волга», «Новосибирск», «Пенза», «Вайнах» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 51 компания исчерпывающе помогли 69 детям, собрано 29 944 742 руб.