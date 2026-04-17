У Алисы Хлыстовой из Белгородской области тяжелая форма эпилепсии. С четырех месяцев — регулярные болезненные приступы: замирает, падает на пол, иногда теряет сознание, хрипит, задыхается. Противоэпилептические препараты, зарегистрированные в РФ, девочке не помогают. Спасают лишь импортные лекарства. Но они стоят дорого. Семья уже продала старенькую машину и сидит, по словам мамы Елены, «на картошке и воде». Жизнь Алисы в наших руках.

Если Алисе не дать лекарства вовремя, светлые периоды в жизни девочки — без тяжелых приступов — будут сокращаться

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Если Алисе не дать лекарства вовремя, светлые периоды в жизни девочки — без тяжелых приступов — будут сокращаться

Когда начинаются взрывы и грохот ракет — трясутся потолок, двери, пол, окна и сама Алиса, но не от взрывов, а от приступа. Девочка сползает на пол, запрокидывает голову и начинает задыхаться. Вокруг суетятся мама, папа, две старшие сестры, братик-близняшка. Конечно, им страшно от того, что ударная волна вот-вот вышибет в доме стекла или что заполыхает крыша, как уже бывало. Но даже в такие моменты вся семья первым делом кидается к Алисе, чтобы купировать начавшийся приступ. Старшая, 16-летняя Арина, так прямо и говорит: «Если Алиса умрет, я умру тоже». Четко и ясно. 14-летняя Анютка вяжет крючком мягкие игрушки — мишек, зайчиков и утят, с ними Алиса быстрее засыпает. А пятилетний Арсений, едва у сестры начинаются судороги, несется поднимать ее с пола и дрожащим голосом спрашивает: «Это я ее обидел?»

Алиса самая красивая — правда. Только появилась на свет, как акушерки заахали: «Ну красотка!» — хотя еще до рождения у малышки случилось кровоизлияние в мозг, как потом установят врачи. Алиса самая талантливая — тоже правда, она хорошо рисует и поет.

Первый приступ у девочки случился в четыре месяца и длился семь минут. Это мама Елена помнит точно. Потому что подумала: рушится вселенная. Алиса замерла, захрипела, потом стала хватать ртом воздух… В этот момент они лежали вместе в больнице: у девочки обнаружили ковид, причем в тяжелой форме, с пневмонией, серьезным поражением легких.

Врачи поначалу успокаивали: судороги — это последствия ковида, скоро пройдут. Но Алиса все чаще стала закатывать глаза, замирать, подергивать руками и ногами. Елена решила сама обратиться в Центр здоровья детей в Москве. Там-то ее и огорошили: «А вам не говорили, что у вашей дочки эпилепсия?»

Сказать, что в семье Хлыстовых все здоровяки от Бога, конечно, явное преувеличение. У самой Елены перед родами близнецов диагностировали тяжелую болезнь Бехтерева, при которой происходит сращивание позвонков, а кости становятся хрупкими и ломкими. За последние полтора года у нее случилось аж три перелома: компрессионный позвоночника, затем ребер, а полгода назад сломалась кисть.

— Мне не хватает на себя времени,— оправдывается Елена.— То один ребенок болеет, то второй, то третий. И пока подберут правильное лечение, бывает, уходят годы…

Так было и с Алисой. Врачи подбирали ей одно лекарство за другим, но ни одно противоэпилептическое средство, зарегистрированное в России, девочке не помогало.

Препаратов, которые дали хороший результат, оказалось всего два: заронтин и сабрил. После начала лечения одним из них Алиса сказала свое первое в жизни слово — «папа». Ей было почти два с половиной года. А второе лекарство избавило девочку от ежедневных приступов, и теперь на фоне терапии она спокойно может продержаться два-три месяца. Время без припадков Елена называет светлым периодом.

— Эти лекарства не запрещены в России, их просто не выдают бесплатно по месту жительства, поскольку они не зарегистрированы в РФ,— поясняет мама.— И заронтин, и сабрил можно заказывать в интернет-аптеке, но они дорого стоят.

За посылкой с лекарствами Елена ездит на белгородский автовокзал, который часто обстреливают. Но другого выхода нет. Если Алисе не дать лекарства вовремя, светлые периоды в жизни девочки будут сокращаться.

И это еще не самое страшное. Елена рассказывает, что в конце прошлого года, когда они с мужем не смогли вовремя наскрести необходимую сумму на лекарства, приступ эпилепсии у Алисы длился шесть часов.

— Когда дочка очнулась, она никого не узнавала и разучилась говорить. Надо было все начинать с нуля,— вспоминает Елена.

Хлыстовы продали старенькую машину, чтобы купить лекарства. Только эти деньги уже закончились, больше продавать нечего.

Еще один такой приступ — и Алиса может забыть всех. Навсегда. Потому что ей вовремя не помогли.

Для спасения Алисы Хлыстовой не хватает 699 243 руб. Невролог Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Татьяна Охапкина (Москва): «У Алисы генетическая эпилепсия, фармакорезистентная форма (плохо поддающаяся медикаментозному лечению). Девочка страдает от тяжелых судорожных приступов, которые угрожают ее здоровью и развитию. К сожалению, применяемые ранее в терапии противоэпилептические препараты не дают должного эффекта, вызывают усиление приступов и аллергические реакции. Наиболее эффективными препаратами при наследственной эпилепсии признаны заронтин и сабрил. Они помогают уменьшить количество и силу приступов. Эти лекарства не зарегистрированы в России, но разрешены к ввозу и применению». Стоимость лекарств на год — 737 243 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 699 243 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алису Хлыстову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алисы — Елены Васильевны Хлыстовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Белгородская область