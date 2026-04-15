«Бессмертный полк» проведут в зоне СВО

Ежегодная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в том числе и в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции в Москве. В рамках «Бессмертного полка на передовой» военнослужащие разместят портреты ветеранов Великой Отечественной войны в блиндажах и на военной технике и запишут видеопоздравления к Дню Победы.

Вместе с этим ветеранам спецоперации предложат поучаствовать в новом формате акции «СВОи — родные». Предполагается, что участники СВО запишут видеоролики с историями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной. Записи разместят в социальных сетях с тематическими хештегами.

По России в целом акция в 2026 году пройдет в смешанном формате. Решение о проведении или непроведении шествий в каждом регионе будут принимать губернаторы, заявила сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева.

Григорий Лейба