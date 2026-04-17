Из свежей почты

Ангелина Михалкина, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 251 447 руб.

Мои двойняшки родились преждевременно, 45 дней дышали через аппарат искусственной вентиляции легких. Ангелина у отставала в развитии от сестры, мы проходили реабилитацию, выезжали в медцентры других городов. Со временем Ангелина окрепла, но правая нога в тонусе, с ростом дочки она стала короче левой. Походка до сих пор неустойчивая, правая рука работает плохо. При этом Ангелина учится в обычной школе, поет в хоре. Мы очень хотим попасть в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), помогите оплатить терапию! Наталья Михалкина, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Ангелине необходимо лечение, направленное на коррекцию тонуса, увеличение двигательной активности, развитие силы и выносливости».

Ваня Сорокин, 8 лет, расщелина альвеолярного отростка, требуется ортодонтическое лечение. 178 580 руб.

Внимание! Цена лечения 294 580 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 36 тыс. руб.

Ваня родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. Мы попали к московскому хирургу, и сына записали на операцию по госквоте — зашили губу и провели пластику носовой перегородки. Через год закрыли расщелину нёба. Зубы на нижней челюсти росли вполне ровно, а на верхней, с расщелиной, вылезли криво. Теперь нужно готовиться к пластике альвеолярного отростка, а для этого надо расширить и вытянуть верхнюю челюсть, выпрямить зубы. Но мне не собрать денег на ортодонтию, я одна воспитываю троих детей. Татьяна Сорокина, Тверская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Для подготовки к операции Ване рекомендована установка расширяющего аппарата с крючками для лицевой маски. После снятия — установка дуги для обеспечения неподвижности фрагментов челюсти в постоперационном периоде».

Ксюша Степанова, 6 лет, двусторонняя тугоухость, требуется слухоречевая реабилитация. 169 520 руб.

Внимание! Цена реабилитации 498 520 руб. Клячина Лариса Анатольевна внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 29 тыс. руб.

Когда Ксюше было полтора года, у нее выявили тугоухость 4-й степени. В два года провели кохлеарную имплантацию справа, затем слева, но дочка не распознавала звуки. В 2024 году с помощью благотворителей мы прошли интенсивный курс реабилитации в подмосковном центре «Тоша и Ко», и Ксюша заговорила! Начала повторять слова и задавать вопросы, освоила короткие фразы. Но пока говорит неграмотно, путает падежи, люди ее не понимают. Помогите продолжить лечение! Анна Степанова, Калининградская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Ксюше нужно продолжать работу над пониманием речи, накоплением словаря, развитием собственной связной речи».

Марина Сафонеева, 17 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 157 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Антон Николаевич внес 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 160 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 33 тыс. руб.

Марина появилась на свет с переломанными ребрами, врачи диагностировали несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Переломы случались почти каждый месяц. В два года дочку при поддержке Русфонда начали лечить в московской клинике. Врачи укрепляли костную ткань, исправляли деформации бедер, голеней и предплечья Марины и устанавливали в них штифты. Переломы стали случаться гораздо реже, дочка ходит с ходунками. Недавно выяснилось, что плотность костей снизилась, нужно продолжить лечение. Прошу помощи! Наталия Назарова, Чувашия

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Марине надо продолжить терапию по укреплению костей и реабилитацию, а также пройти консультации узких специалистов».

Почта за неделю 10.04.2026 — 16.04.2026

Получено писем — 49

Принято в работу — 39

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 1