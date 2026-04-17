Для спасения Алисы Хлыстовой не хватает 699 243 руб.

Невролог Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Татьяна Охапкина (Москва): «У Алисы генетическая эпилепсия, фармакорезистентная форма (плохо поддающаяся медикаментозному лечению). Девочка страдает от тяжелых судорожных приступов, которые угрожают ее здоровью и развитию. К сожалению, применяемые ранее в терапии противоэпилептические препараты не дают должного эффекта, вызывают усиление приступов и аллергические реакции. Наиболее эффективными препаратами при наследственной эпилепсии признаны заронтин и сабрил. Они помогают уменьшить количество и силу приступов. Эти лекарства не зарегистрированы в России, но разрешены к ввозу и применению».

Стоимость лекарств на год — 737 243 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 699 243 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алису Хлыстову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алисы — Елены Васильевны Хлыстовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).