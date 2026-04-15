Бывшему заместителю начальника нижегородской ИК-5 добавили срок

Приокский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 5 Вадиму Козлову. Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки.

Как сообщили в нижегородском следственном управлении СКР, суд установил, что в период с 2016 по 2020 годы он получил 22 тыс. руб. взятки от осужденного за предоставление тому возможности свободно пользоваться мобильным телефоном. Кроме того, в 2024 году сотрудник колонии обманул другого арестанта, получив от него 280 тыс. руб. за обещание помочь назначить минимальное наказание по уголовному делу.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Вадима Козлова осудили на 10 лет лишения свободы за взятку. С учетом ранее вынесенного приговора суд окончательно приговорил его к 14 годам заключения в колонии строгого режима с десятилетним запретом занимать должности в системе органов исполнительной власти. Также бывшему служащему ФСИН назначили штраф в размере 2,3 млн руб.

Иван Сергеев