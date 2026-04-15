На Лионеля Месси подали в суд за пропуск матча сборной Аргентины

Промоутерская компания VID подала многомиллионный иск к Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и Лионелю Месси. Основанием, как сообщает TMZ Sports, стало то, что знаменитый футболист пропустил один из товарищеских матчей национальной команды, права на проведение которого принадлежали организатору спортивных и культурных мероприятий.

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

В августе прошлого года VID заплатила AFA $7 млн, взамен взяв на себя обязательство организовать два товарищеских матча сборной Аргентины в США в октябре. Одним из наиболее важных условий контракта было участие в этих играх лидера команды Лионеля Месси. В договоре было указано, что в каждой из встреч восьмикратный обладатель «Золотого мяча» должен был провести на поле по меньшей мере 30 минут (неисполнение пункта допускалось лишь в случае травмы игрока).

Оба матча в результате состоялись. 15 октября аргентинцы со счетом 6:0 разгромили команду Пуэрто-Рико, Месси сыграл все 90 минут и отметился двумя голевыми передачами. Однако состоявшуюся 11 октября встречу против венесуэльцев (1:0) он пропустил: наблюдал за ней с семьей из VIP-ложи. В VID утверждают, что аргентинец был здоров и указывают на то, что на следующий день, 12 октября, он провел полный матч за клуб «Интер Майами» и отметился в нем двумя голами и результативным пасом.

Точная сумма ущерба не уточняется. Между тем в материале говорится, что убытки VID исчисляются миллионами долларов. Промоутерская компания добавила, что AFA обещала исправить ситуацию в будущем, но эти обещания не были выполнены.

Лионелю Месси 38 лет. В составе сборной Аргентины он становился чемпионом мира (2022) и дважды побеждал на Кубках Америки (2021, 2024). Всего же на его счету 48 трофеев, в том числе четыре победы в Лиге чемпионов. Аргентинец — самый титулованный футболист в истории.

Арнольд Кабанов