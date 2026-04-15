Потребительские цены в Петербурге за год выросли на 4,8%

В Санкт-Петербурге по итогам 2025 года потребительские цены увеличились на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил руководитель Петростата Александр Кукушкин, выступая в городском Законодательном собрании.

Глава Петростата рассказал о динамике роста потребительских цен в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Рост потребительских цен — 104,8% — был умереннее, чем годом раньше и ниже среднероссийского значения в 105,6%»,— сообщил господин Кукушкин.

По его словам, после рекордных показателей 2024 года экономика города в 2025 году перешла к стабильному поступательному росту, сохранив высокую базу.

«Самым заметным он был в промышленном производстве и инвестициях. Городу удалось не только сохранить рекордный объем инвестиций 2024 года, но и увеличить его на 1%»,— указал Александр Кукушкин.

Наибольшие объемы вложений в основной капитал пришлись на сферы транспортировки и хранения, а также операции с недвижимостью.

Как уже писал «Ъ Северо-Запад», согласно данным Петростата, средняя ежемесячная зарплата в Петербурге в 2025 году достигла 121,5 тысячи рублей, что почти на 25% выше среднего уровня по стране.

Матвей Николаев

