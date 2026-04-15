Средняя зарплата петербуржцев превысила 120 тысяч рублей в месяц

Номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге достигла 121 тысячу рублей, что на 21% превышает среднероссийский показатель. Годовой прирост составил 2,8%, сообщил глава Петростата Александр Кукушкин на заседании Законодательного собрания Петербурга.

Господин Кукушкин отметил что, несмотря на статистическую достоверность данных, восприятие реальных доходов населением может отличаться от номинальных величин.

По данным Петростата, максимальные зарплатные предложения сосредоточены в трех направлениях: добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность, а также отрасль связи и информационных технологий.

