Средняя зарплата петербуржцев превысила 120 тысяч рублей в месяц

Номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге достигла 121 тысячу рублей, что на 21% превышает среднероссийский показатель. Годовой прирост составил 2,8%, сообщил глава Петростата Александр Кукушкин на заседании Законодательного собрания Петербурга.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Кукушкин отметил что, несмотря на статистическую достоверность данных, восприятие реальных доходов населением может отличаться от номинальных величин.

По данным Петростата, максимальные зарплатные предложения сосредоточены в трех направлениях: добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность, а также отрасль связи и информационных технологий.

Конторщиков Кирилл

