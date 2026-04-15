Гладков объяснил сбоем SMS-рассылку по Белгородской области от его имени

Жителям Белгородской области пришла SMS-рассылка, в которой от имени губернатора Вячеслава Гладкова сообщалось об угрозе атаки беспилотников в областном центре. По словам главы региона, такие SMS получили абоненты «одного из мобильных операторов».

«Дорогие друзья, в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о подобной рассылке от РСЧС ... Выясняем, что это: фейк или действительно был технический сбой»,— написал господин Гладков в Telegram.

Позднее губернатор сообщил, что проверка указала на технический сбой.

