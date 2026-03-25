Чистая прибыль «РВК-Воронеж» упала на 20% при росте выручки

По итогам 2025 года ООО «РВК-Воронеж» нарастило выручку с 5,79 до 6,76 млрд руб. При этом чистая прибыль предприятия снизилась на 22,5%. В 2024 году она составляла 658,3 млн руб., а в 2025-м остановилась на уровне 510,4 млн. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятия, опубликованная в системе «СПАРК-Интерфакс».

В графе «себестоимость продаж» цифры выросли с 3,85 до 4,32 млрд руб. Управленческие расходы компании также увеличились по сравнению с 2024 годом — с 565,6 до 649,9 млн руб. В операционной части доходы и расходы значительно снизились. Доходы упали с 1,84 млрд до 318 млн руб., а расходы — с 1,94 млрд до 425 млн руб.

Объем долгосрочных кредитов предприятия за прошлый год вырос с 2,25 до 3,06 млрд руб. В части краткосрочных обязательств кредиторская задолженность увеличилась с 2,4 до 3,83 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РВК-Воронеж», было зарегистрировано в феврале 2011 года. Основным видом деятельности предприятия обозначены забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем фирмы является московское ООО «РВК-Инвест», актуальные собственники которого скрыты в соответствии с федеральным законом. Ранее его совладельцами выступали Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Мария Михалькова. «РВК-Воронеж» является оператором систем водоснабжения и водоотведения областного центра. По состоянию на 25 марта 2026 года генеральным директором организации в ЕГРЮЛ указан Вадим Кстенин, возглавивший предприятие в июле 2024-го.

В начале марта «Ъ-Черноземье» писал, что в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск к «РВК-Воронеж» от самарской строительной компании ООО «Новострой» Николая Габдрахманова с требованиями об установлении обстоятельств и обязанностей, а также о взыскании задолженности в рамках договора на сумму 634,6 млн руб. В качестве третьего лица к спору привлечен «Металлинвестбанк». Истец просил суд принять обеспечительные меры в

виде запрета банку проводить выплаты в пользу ответчика по независимой гарантии до вступления в законную силу судебного акта по делу, но получил отказ. Следующее заседание назначено на 4 мая.

Денис Данилов