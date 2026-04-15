В Воронеже возбуждено дело о фиктивной регистрации более 500 иностранцев

Следователь МВД России по Воронежу возбудил уголовное дело в отношении организованной группы из четырех человек, занимавшейся организацией незаконной миграции иностранных граждан (ст. 322.1 УК РФ). Задержанные дали признательные показания. В отношении предполагаемого организатора суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, посредница заключена под стражу, еще двое фигурантов отпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, с апреля по июнь 2025 года фигуранты разработали и реализовали схему, позволявшую мигрантам оформлять фиктивную регистрацию в Коминтерновском районе областного центра за денежное вознаграждение. В ходе обысков у подозреваемых изъяты оригиналы паспортов иностранцев, бланки уведомлений о постановке на миграционный учет и мобильные телефоны. По предварительным данным, преступная деятельность обеспечила незаконное пребывание в России свыше 500 иностранных граждан.

В сентябре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконного пребывания 11 белорусов в Богучарском районе Воронежской области.

Кабира Гасанова