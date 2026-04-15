Картину Пабло Пикассо «Голова женщины» купили за €100

Парижский инженер Ари Одара победил в благотворительном розыгрыше аукционного дома Christie’s «Пикассо за €100», запущенном в декабре прошлого года. Господин Одара купил оригинальную картину Пабло Пикассо «Голова женщины» за €100, передает Le Figaro.

Фото: Tom Nicholson THIS PHOTO CAN ONLY BE USED IN THE CONTEXT OF THE AUCTION AND FOR EDITORIAL USE, WITH / Tom Nicholson / Reuters

Международная лотерея была организована для сбора средств на исследования болезни Альцгеймера. Во время акции продали более 120 тыс. билетов по €100. В общей сложности было собрано €12 млн. Ари Одара приобрел один билет за несколько дней до розыгрыша.

«Голова женщины», на которой изображена Дора Маар, написана гуашью в 1941 году. На аукцион работу предоставила частная галерея Opera. Галерея получит за полотно €1 млн, остальные €11 млн отправят в Фонд исследований болезни Альцгеймера.

Екатерина Наумова

«Все, что ты можешь вообразить — реально»

Предыдущая фотография
«У юности нет возраста»
Будущий художник, скульптор, график, керамист и дизайнер Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в Малаге (Испания). Художественный талант Пикассо продемонстрировал рано. С семи лет он начал учиться приемам рисования у отца. Первой работой художника стали лапки голубей, которые отец поручал ему дописывать на своих картинах

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

«Другие увидели то, что было, и спросили, почему. Я увидел то, что могло бы быть, и спросил, почему бы нет»
В детстве мать Пабло Пикассо укладывала сына в кровать и обязательно читала ему сказки, которые сама выдумывала, вдохновляясь эмоциями от прошедшего дня. Потом художник говорил, что именно эти сказки и побудили в нем желание творить, вдохновляясь такими же эмоциями одного дня
На фото: Пабло Пикассо и его первая жена, балерина Ольга Хохлова

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

«Я всегда делаю то, чего не умею, чтобы этому научиться»
В 1897 году Пабло Пикассо поступил в мадридскую Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо. В рамках обучения там Пикассо впервые посетил Париж, который тогда считали мировой столицей искусств. Несколько месяцев художник провел, посещая всевозможные музеи, чтобы изучить живопись признанных мастеров: Тулуз-Лотрека, Гогена, Делакруа, Ван Гога и других. Он также проявлял интерес к готической скульптуре, искусству египтян и финикийцев, японской гравюре

Фото: Reuters

«Краски как черты лица, следуют за изменением эмоций»
В 1900 году Пабло Пикассо окончательно переехал в Париж. Его жизнь там была сопряжена со многими трудностями, кроме того, самоубийство одного из лучших его друзей Карлоса Касахемаса глубоко подействовало на молодого Пикассо. При этих обстоятельствах в начале 1902 года он начал делать работы в стиле, впоследствии названном «голубым периодом»: там ярко выражены темы старости и смерти, характерны образы нищеты, меланхолии и печали, преобладают голубые оттенки

Фото: AP

«Живопись — это просто другой способ ведения дневника»
В 1904 году Пикассо поселился в знаменитом монмартрском общежитии для бедных художников Бато-Лавуар. Начинается так называемый «розовый период», в котором печаль и нищета «голубого периода» сменилась образами из более живого мира театра и цирка. Художник отдавал предпочтение розово-золотистому и розово-серому тонам, а персонажами стали в основном бродячие артисты — клоуны, танцовщики и акробаты

Фото: Reuters

«Я не ищу, я — нахожу»
От экспериментов с цветом и передачи настроения Пикассо обратился к анализу формы: сознательная деформация и деструкция натуры, односторонняя интерпретация системы Сезанна и увлечение африканской скульптурой привели его к абсолютно новому жанру — кубизму

Фото: AP / Dora Maar; Musee Picasso; ADAGP Paris 2006

«Мир сегодня не имеет смысла. Так почему я должен рисовать картины, в которых смысл есть?»
Пабло Пикассо — основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом), в котором трехплоскостное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд совмещенных воедино плоскостей. Художник приобрел массу подражателей и оказал значительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке

Фото: Reuters

«Я отдыхаю, когда работаю, и устаю, когда бездельничаю или принимаю гостей»
Во время Первой мировой войны Пабло Пикассо познакомился с композитором Игорем Стравинским и написал портрет своего нового знакомого в футуристической манере. Когда Стравинский уезжал из Италии с подарком художника, итальянские таможенники конфисковали портрет, очевидно, приняв «все эти кружки и линии» за план некоего стратегического сооружения

Фото: AP

«Все имеют право меняться, даже художники»
В 1916 году писатель-сценарист Жан Кокто и композитор Эрик Сати уговорили Пикассо соучаствовать в постановке новаторского «сюрреалистического» балета «Парад» для «Русского балета» Сергея Дягилева. Художник не на шутку увлекся идеей этого балета, втянулся в работу и в содружестве с Сати полностью переделал и сценарий, и сценографию

Фото: AP / LD

«Откладывайте на завтра лишь то, что вы не хотите завершить до самой смерти. Действие — основной ключ к успеху»
Декорация для сюрреалистического балета «Парад», созданная Пабло Пикассо, — одна из самых знаменитых работ художника. Этот балет стал важной вехой в жизни Пикассо также и потому, что во время римской подготовки «Парада» художник познакомился с балериной Ольгой Хохловой, которая стала его первой женой

Фото: Reuters

«Искусство — дитя сиротства и тоски. Другие пишут свою жизнь, я пишу картины»
Картины Пабло Пикассо были необыкновенно дороги еще при жизни художника, и он любил шутить, что у него нет денег на собственные шедевры. При этом эксцентричный Пикассо сжег немало своих картин для того, чтобы приготовить себе еду или согреться

Фото: AP / Emile Wamsteker

«Начинающего художника понимают лишь несколько человек. Знаменитого — еще меньше»
В 1925 году начинается один из самых сложных и неровных периодов в творчестве Пабло Пикассо. Художник создал атмосферу конвульсий и истерии, ирреальный мир галлюцинаций, что можно объяснить отчасти влиянием поэтов-сюрреалистов, проявившимся в некоторых рисунках, стихотворениях и театральной пьесе, созданной во время войны

Фото: AP

«Вдохновение существует, но оно приходит во время работы»
В предвоенный и военный период свой страх перед войной и фашизмом Пабло Пикассо не выразил прямо, но придал своим картинам того времени мрачность и горечь, которые не коснулись только детских портретов. Художник оставался в оккупированном Париже с 1940 по 1944 год и продолжал писать картины и лепить скульптуры

Фото: AP / Gjon Mili/Life Magazine

«Некоторые художники изображают солнце желтым пятном, другие же превращают желтое пятно в солнце»
Послевоенное творчество Пикассо искусствоведы характеризуют как «счастливое»: он жил в гражданском браке с молодой художницей Франсуазой Жило (на фото), с которой познакомился в 1945 году и которая позднее родила ему двоих детей. У художника появились темы для семейных картин

Фото: AP

«К несчастью, а может, и к счастью, я смотрю на вещи через призму любви»
Женщины играли значительную роль в жизни Пабло Пикассо: среди искусствоведов и биографов бытует мнение, что ни у одного из великих художников не было столько романов и возлюбленных, сколько у Пикассо. С возрастом художник все больше увлекался женщинами намного моложе себя: максимальная разница в возрасте — 45 лет — у Пикассо была с его второй женой Жаклин Рок: на момент свадьбы ему было 72 года, а ей 27 лет

Фото: AP

«Я терпеть не могу людей, которые говорят о прекрасном. Что есть прекрасное? Надо говорить о проблемах в живописи!»
Произведения последних 15 лет творчества Пабло Пикассо очень разнообразны и, по мнению большинства искусствоведов, не равны по качеству

Фото: Reuters

«Если бы правда была одна, ты бы не смог нарисовать сотню полотен на одну и ту же тему»
На фото: советский поэт Илья Эренбург вручает Пикассо Международную Ленинскую премию, 1966 год

Фото: Огонек

«Я хочу жить как бедный человек с деньгами»
Пабло Пикассо умер 8 апреля 1973 года в Мужене (Франция) на своей вилле Нотр-Дам-де-Ви, его похоронили возле принадлежавшего ему замка Вовенарт. Всемирно известный и успешный художник, Пикассо обладал значительным финансовым состоянием и оставил после себя только недвижимости на полтора миллиарда долларов

Фото: AP

«Все, что ты можешь вообразить — реально»
По результатам опроса полутора миллионов читателей, проведенного газетой The Times в 2009 году, Пабло Пикассо был признан лучшим художником среди живших за последние 100 лет. Его полотна стоят на первом месте по «популярности» среди похитителей

Фото: Reuters

«Дайте мне музей, и я заполню его»
Музей Пикассо был открыт в Барселоне в 1968 году — при жизни художника. В настоящее время он занимает пять особняков на улице Монткада-Мека, Беренгер-д’Агилар, Маури, Финестрес и Баро-де-Кастельет. В основе музея изначально была коллекция друга Пикассо Хайме Сабартеса. В 1985 году музей Пикассо был открыт и в Париже (отель Сале). Туда вошли работы, переданные наследниками художника: более 200 картин, 158 скульптур, коллажи и тысячи рисунков, эстампов и документов, а также личная коллекция Пикассо

Фото: Reuters

«Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок»
Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк, США), Пабло Пикассо за свою жизнь создал около 20 тыс. работ

Фото: Reuters

«Художник — это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник — это человек, который продает то, что пишет»
Эксперты назвали Пикассо самым «дорогим» художником — в 2008 году объем только официальных продаж его работ составил $262 млн

Фото: Arnold Newman / Иusiness Wire / Getty Images / AP

