Картину Пабло Пикассо «Голова женщины» купили за €100

Парижский инженер Ари Одара победил в благотворительном розыгрыше аукционного дома Christie’s «Пикассо за €100», запущенном в декабре прошлого года. Господин Одара купил оригинальную картину Пабло Пикассо «Голова женщины» за €100, передает Le Figaro.

Фото: Tom Nicholson THIS PHOTO CAN ONLY BE USED IN THE CONTEXT OF THE AUCTION AND FOR EDITORIAL USE, WITH / Tom Nicholson / Reuters

Международная лотерея была организована для сбора средств на исследования болезни Альцгеймера. Во время акции продали более 120 тыс. билетов по €100. В общей сложности было собрано €12 млн. Ари Одара приобрел один билет за несколько дней до розыгрыша.

«Голова женщины», на которой изображена Дора Маар, написана гуашью в 1941 году. На аукцион работу предоставила частная галерея Opera. Галерея получит за полотно €1 млн, остальные €11 млн отправят в Фонд исследований болезни Альцгеймера.

Екатерина Наумова