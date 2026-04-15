Картину Пабло Пикассо «Голова женщины» купили за €100
Парижский инженер Ари Одара победил в благотворительном розыгрыше аукционного дома Christie’s «Пикассо за €100», запущенном в декабре прошлого года. Господин Одара купил оригинальную картину Пабло Пикассо «Голова женщины» за €100, передает Le Figaro.
Международная лотерея была организована для сбора средств на исследования болезни Альцгеймера. Во время акции продали более 120 тыс. билетов по €100. В общей сложности было собрано €12 млн. Ари Одара приобрел один билет за несколько дней до розыгрыша.
«Голова женщины», на которой изображена Дора Маар, написана гуашью в 1941 году. На аукцион работу предоставила частная галерея Opera. Галерея получит за полотно €1 млн, остальные €11 млн отправят в Фонд исследований болезни Альцгеймера.