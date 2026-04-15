Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко затронул проблему нестабильного доступа к интернету в регионе. Он призвал граждан соотносить временные технические ограничения с приоритетами государственной безопасности, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» с отчета губернатора перед депутатами.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: "А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?"»,— сказал господин Дрозденко.

Ранее, в ходе прямой линии с жителями Ленинградской области, Александр Дрозденко уже пояснял, что введение ограничений на работу телекоммуникационных сетей не входит в компетенцию региональных властей.