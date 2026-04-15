Первый зампред комитета ГД по информполитике: маркировка ИИ-контента не решит всех проблем

Маркировка сгенерированного искусственным интеллектом контента нужна, однако такая мера не устранит основные риски, связанные с использованием нейросетей. Таким мнением поделилась первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким на конференции «Ъ» «Медиапространство-2026». По ее словам, маркировка не решит проблему достоверности и не снимет ответственность с производителя контента.

Обязательная маркировка необходима в особенности для защиты детей и пожилых людей из-за участившихся случаев мошенничества с помощью дипфейков, считает эксперт. Однако остается вопрос, на кого возлагать ответственность за нарушения: на платформы, которые загрузили материал, или на производителя контента.

«Мы понимаем, что регулирование не должно сдерживать развитие. Только что мы отклонили один из законопроектов, который прописывал ответственность всех видов платформ — и соцсетей, новостных, и информационных, которые должны сами вылавливать контент, понимать, что он обработан искусственным интеллектом и нести за это ответственность. Появляется миллион вопросов, и пока мы на них не ответим, бессмысленно вводить какое-то жесткое регулирование»,—резюмировала госпожа Ким.

Депутат отметила, что маркировка ИИ-контента может утратить актуальность, поскольку в ближайшем будущем придется помечать уже 99% всех публикаций. Поэтому оптимальным вариантом будет выделять авторский контент, созданный без участия искусственного интеллекта, добавила она.

15 апреля комитет Госдумы по информационной политике отклонил законопроект о маркировке контента, сгенерированного искусственным интеллектом. По словам первого зампредседателя комитета по информполитике Антона Горелкина, в случае принятия законопроекта «отмаркировать придется 90% всего интернета, а мошенники, естественно, маркировать ничего не будут».

В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект «Об основах госрегулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ официально закрепляет понятие ИИ, определяет обязанности разработчиков и вводит обязательную маркировку любого контента — фото, видео и аудио, сгенерированного нейросетями. На конец мая в Госдуме запланированы парламентские слушания по вопросам регулирования ИИ. По их итогам документ может быть скорректирован перед официальным внесением на рассмотрение.