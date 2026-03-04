Липецкий суд прекратил спор на 2,2 млрд из-за доли в структуре ГК «Шанс»

Арбитражный суд Липецкой области оставил без рассмотрения иск совладелицы местного ООО «Шанс Энтерпрайз» (входит в воронежскую ГК «Шанс») Ругии Кадашовой о взыскании 2,2 млрд руб. с люксембургского АО «Международные финансы и инвестиции». Арбитраж принял такое решение из-за того, что в ходе разбирательства «истец утратил интерес к предмету спора». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно иску, в марте 2022 года госпожа Кадашова выкупила долю АО «Международные финансы и инвестиции» в «Шанс Энтерпрайз» (67,37%) за 2,4 млрд руб. Она посчитала сумму 2,2 млрд руб. излишне уплаченной, «ссылаясь на предоставление ответчиком недостоверной информации о финансовом положении общества». По мнению заявительницы, действительная стоимость доли в компании на момент сделки была практически в десять раз меньше номинальной. В связи с этим она попросила вернуть якобы излишне уплаченные средства и уменьшить стоимость актива в документах о сделке.

В ходе рассмотрения дела ответчик признал иск. В качестве третьих лиц были привлечены Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу и прокуратура Липецкой области. Однако в ходе разбирательства Ругия Кадашова неоднократно не являлась на заседания суда, не представляла обоснований своей неявки и не заявляла ходатайств о рассмотрении дела в ее отсутствие. Ответчик в свою очередь не требовал разбирательства по существу.

По данным Rusprofile, ООО «Шанс Энтерпрайз» было зарегистрировано в июне 2017 года на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Основной вид деятельности — производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 3,6 млрд руб. Учредителями являются Ругия Кадашова (2,4 млрд руб.) и Абдусалам Джавадов (1,1 млрд руб.). Выручка компании за 2024 год составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб. Генеральный директор — Владимир Коватев.

Завод «Шанс Энтерпрайз» был открыт в ОЭЗ «Липецк» в октябре 2020 года. По собственным данным, он занимает участок в 20 га. На нем создано 400 рабочих мест. Мощность предприятия составляет более 60 млн л продукции в год. Объем инвестиций в строительство и модернизацию завода составил 6,5 млрд руб.

В конце 2024 года «Шанс Энтерпрайз» представил липецкому губернатору Игорю Артамонову проект своего логистического центра за 3,2 млрд руб. О завершении его реализации не сообщалось.

Алина Морозова