В Нижегородской области предлагают ужесточить правила продажи алкоголя

Фракция КПРФ в законодательном собрании Нижегородской области подготовила проект поправок к региональному закону «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта...», который ужесточит ограничения торговли алкогольной продукцией. Документ опубликован для общественных обсуждений.

Министерство предложило запретить розничную продажу алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах, жилых домах и пристроенных к ним помещениях. В пояснительной записке отмечается, что так называемые «разливайки» и рюмочные в жилых домах угрожают безопасности жизни и здоровью граждан, особенно в ночное время.

Сейчас для таких заведений в Нижнем Новгороде действует запрет торговли спиртным с 23:00 до 09:00 в помещениях площадью менее 50 кв. м и со стороны подъездов или ближе 25 м от соцучреждений или домов — в отдельно стоящих торговых объектах.

Как писал «Ъ-Приволжье», полный запрет рюмочных в жилых домах ранее инициировали нижегородская полиция и депутаты.

