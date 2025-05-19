Алкоголь на выдумки хитра

Нижегородские депутаты предложили полностью запретить размещение рюмочных на первых этажах жилых домов в Нижнем Новгороде. В свою очередь полиция рекомендовала ограничить аренду помещений под открытие «разливаек», нетрезвые посетители которых зачастую беспокоят жителей. Такие инициативы были предложены на заседании в мэрии, причем в городской администрации признают, что наказывать предпринимателей за поведение их клиентов неправомерно. В итоге участники заседания решили подождать принятия очередной редакции областного закона об ограничениях торговли спиртными напитками.

Депутаты и полиция хотят избавиться от «разливаек» в жилых домах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты думы Нижнего Новгорода предложили еще больше ужесточить правила работы небольших питейных заведений, расположенных в жилых домах. Свои идеи они высказали на заседании комиссии по экономике в думе Нижнего Новгорода 19 мая. Как писал «Ъ-Приволжье», в городе насчитываются сотни рюмочных, с которыми муниципальные и областные власти борются не первый год. Таким заведениям уже запретили продавать спиртное с 23:00 до 09:00 в помещениях площадью менее 50 кв. м и со стороны подъездов или ближе 25 м от соцучреждений или домов в отдельно стоящих торговых объектах.

«Почти в каждом микрорайоне функционируют десятки закусочных и рюмочных, которые становятся центрами притяжения преступности. Вокруг них происходят пьяные драки, а посетители зачастую становятся легкой добычей преступников»,— обрисовал ситуацию врио замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Нижнему Новгороду Евгений Попков.

Подполковник подсчитал, что в состоянии алкогольного опьянения с начала 2025 года совершено каждое десятое преступление: «Это очень серьезные цифры, и значимое влияние на них оказывает широкая сеть розничной торговли спиртным».

Сегодня в городе насчитывается около 600 розничных торговых точек, продающих алкоголь. С начала года полиция провела в них 650 проверок, из них 312 — в рюмочных на первых этажах.

По итогам рейдов выявлено 395 административных правонарушений законодательства о продаже спиртного и пресечено 115 фактов ночной торговли. Полиция изъяла из незаконного оборота 8,6 тыс. литров алкогольной продукции на 2,9 млн руб., семь торговых точек решено было снести. Однако организовать проверки торговых точек МВД может только по заявлениям граждан или организаций, и «проблему спаивания населения одними полицейскими рейдами не решишь», подчеркнул господин Попков.

Возможным выходом из ситуации представитель ведомства назвал полный запрет аренды помещений под питейные заведения в многоквартирных домах. «Просим проработать механизм запрета на сдачу в аренду помещений под питейные заведения на первых этажах многоквартирных жилых домов, предусматривающий реальную ответственность за нарушение»,— обратился подполковник МВД к депутатам и чиновникам.

Его поддержал депутат Николай Сатаев, который поднял вопрос борьбы с «наливайками», и предложил полностью запретить торговлю алкоголем в заведениях в жилых домах за исключением баров на туристических улицах. «Реальной работы по искоренению этих “разливаек” вообще никакой не ведется. И никаких ответственных лиц за это я, откровенно говоря, не вижу»,— высказался господин Сатаев.

Однако рычагов воздействия на легальных предпринимателей с лицензией на продажу алкоголя у властей сейчас нет.

По окончании действия моратория на внеплановые проверки в 2024 году с нелегального рынка ушли 138 торговых объектов, подсчитала замминистра промышленности и торговли Нижегородской области Елена Омельяненко. «Из них 38 полностью закрылись, еще 17 сменили профиль, а десять получили лицензию и легализовались. В связи с отменой моратория количество проверок будет расти»,— пообещала госпожа Омельяненко.

При этом основная масса жалоб жителей приходится не на сами «разливайки», а на поведение нетрезвых посетителей, которыми должна заниматься полиция. В том числе подобная проблема существует и на одной из главных туристических улиц Рождественской с ее многочисленными барами, отметила чиновница. Предприниматели, соблюдающие закон, ответственности за таких посетителей не несут, а федеральное законодательство не ограничивает работу ресторанов в жилых домах.

«Если предприниматель исполняет требования законодательства, то мы не можем с ним ничего сделать. Беда в том, что честные предприниматели соблюдают ограничения, а нечестные — нет.

Мы находимся в ситуации растерянности, поскольку нет механизма, чтобы призвать их к ответу»,— полагает депутат областного заксобрания Николай Упирвицкий. Депутат думы Жанна Скворцова напомнила, что очередные рестрикции могут усугубить ситуацию с нелегальной торговлей спиртным, и порядок необходимо наводить на улицах.

В итоге комиссия приняла информацию чиновников и полиции к сведению. Депутаты решили пока не вносить никаких инициатив и дождаться обсуждения областного закона об ограничениях торговли спиртным. Как писал «Ъ-Приволжье», розничную продажу алкоголя предложено полностью запретить в воскресенье, в субботу — разрешить с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00. Этим власти надеются привить населению «здоровую культуру потребления алкоголя».

Впрочем, некоторые опрошенные «Ъ-Приволжье» собеседники в органах власти опасаются обратного эффекта и расцвета нелегальной торговли.

Владимир Зубарев