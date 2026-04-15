Александр Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом

В первом квартале 2026 года над Ленинградской областью сбили 343 вражеских БПЛА. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад» с его отчета перед депутатами Заксобрания. По его словам, из-за самой протяженной границы со странами недружественного блока НАТО регион стал «не только приграничным, но и прифронтовым».

Губернатор Ленинградской области выступил с ежегодным отчетом перед региональными депутатами

Господин Дрозденко добавил, что в 2025 году на защиту Ленобласти, поддержку контрактных соединений и подразделений в зоне спецоперации региональный бюджет потратил 24 млрд рублей. В будущем, по его словам, денег на безопасность области будут выделять еще больше. Вырастут траты и на возведение инженерных сооружений этого направления.

Губернатор подчеркнул, что уже построены «шесть бетонных вышек и восемь горок», а посты технического наблюдения для пограничных войск и 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО продолжают устанавливать — в том числе на островах в Финском заливе.

В регионе, заявил Александр Дрозденко, уже создано более 80 мобильных огневых групп. В скором времени появится еще 54.

Матвей Николаев