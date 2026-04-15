Бывшая глава ФРС сравнила высказывания Трампа с риторикой «банановой республики»

Бывшая глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен раскритиковала попытки американского президента Дональда Трампа повлиять на денежно-кредитную политику. Она также осудила давление на ФРС со стороны президента.

Джанет Йеллен

Джанет Йеллен

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Джанет Йеллен

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Как часто президент развитой страны, валюта которой является главной мировой резервной валютой, выражает мнение, что процентные ставки нужно снизить для понижения стоимости обслуживания федерального долга? Когда слышишь такие слова, думаешь, что они сказаны в банановой республике»,— сообщила госпожа Йеллен во время выступления на мероприятии HSBC в Гонконге (цитата по «Интерфаксу»).

Джанет Йеллен допустила, что в этом году ФРС еще понизит ключевую ставку. По ее словам, скачок цен на нефть и газ, а также блокировка Ормузского пролива привели к подорожанию других товаров. Среди них — удобрения, полупроводники и продукты питания. Это может усложнить процесс смягчения денежно-кредитной политики.

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство политикой главы ФРС. Сейчас этот пост занимает Джером Пауэлл, его полномочия истекают в мае 2026 года. Господин Трамп считает, что ФРС должна снижать процентную ставку быстрее. По мнению президента, регулятор намеренно не делает этого, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства. На заседании в марте ФРС второй раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых.

Женщины с деньгами

Карнит Флуг стала первой в истории женщиной во главе Центрального банка Израиля

Карнит Флуг стала первой в истории женщиной во главе Центрального банка Израиля

Фото: Reuters / REUTERS/Ronen Zvulun

Джанет Йеллен сменит Бена Бернанке на посту руководителя ФРС США

Джанет Йеллен сменит Бена Бернанке на посту руководителя ФРС США

Фото: AP

Госдума поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой на пост главы Счетной палаты

Госдума поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой на пост главы Счетной палаты

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нгози Оконджо-Ивеала — глава Министерства финансов Нигерии

Нгози Оконджо-Ивеала — глава Министерства финансов Нигерии

Фото: Reuters

Кристин Лагард — директор-распорядитель Международного валютного фонда

Кристин Лагард — директор-распорядитель Международного валютного фонда

Фото: Reuters / Eric Vidal

Джилл Маркус — глава Центрального банка Южно-Африканской Республики

Джилл Маркус — глава Центрального банка Южно-Африканской Республики

Фото: AP

Эвелине Видмер&amp;#8209;Шлумпф — глава Федерального департамента финансов Швейцарии

Эвелине Видмер‑Шлумпф — глава Федерального департамента финансов Швейцарии

Фото: Reuters

Мерседес Марко дель Понт — президент Центрального банка Аргентины

Мерседес Марко дель Понт — президент Центрального банка Аргентины

Фото: Reuters

Пенелопа Ин-янь Вонг — глава Федерального министерства финансов и дерегулирования Австралии

Пенелопа Ин-янь Вонг — глава Федерального министерства финансов и дерегулирования Австралии

Фото: Сергей Карпов/Фото ИТАР-ТАСС

Ютта Паулийна Урпилайнен — министр финансов Финляндии

Ютта Паулийна Урпилайнен — министр финансов Финляндии

Фото: AP

Карнит Флуг стала первой в истории женщиной во главе Центрального банка Израиля

Фото: Reuters / REUTERS/Ronen Zvulun

Джанет Йеллен сменит Бена Бернанке на посту руководителя ФРС США

Фото: AP

Госдума поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой на пост главы Счетной палаты

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нгози Оконджо-Ивеала — глава Министерства финансов Нигерии

Фото: Reuters

Кристин Лагард — директор-распорядитель Международного валютного фонда

Фото: Reuters / Eric Vidal

Джилл Маркус — глава Центрального банка Южно-Африканской Республики

Фото: AP

Эвелине Видмер‑Шлумпф — глава Федерального департамента финансов Швейцарии

Фото: Reuters

Мерседес Марко дель Понт — президент Центрального банка Аргентины

Фото: Reuters

Пенелопа Ин-янь Вонг — глава Федерального министерства финансов и дерегулирования Австралии

Фото: Сергей Карпов/Фото ИТАР-ТАСС

Ютта Паулийна Урпилайнен — министр финансов Финляндии

Фото: AP

