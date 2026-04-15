Бывшая глава ФРС сравнила высказывания Трампа с риторикой «банановой республики»

Бывшая глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен раскритиковала попытки американского президента Дональда Трампа повлиять на денежно-кредитную политику. Она также осудила давление на ФРС со стороны президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанет Йеллен

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Как часто президент развитой страны, валюта которой является главной мировой резервной валютой, выражает мнение, что процентные ставки нужно снизить для понижения стоимости обслуживания федерального долга? Когда слышишь такие слова, думаешь, что они сказаны в банановой республике»,— сообщила госпожа Йеллен во время выступления на мероприятии HSBC в Гонконге (цитата по «Интерфаксу»).

Джанет Йеллен допустила, что в этом году ФРС еще понизит ключевую ставку. По ее словам, скачок цен на нефть и газ, а также блокировка Ормузского пролива привели к подорожанию других товаров. Среди них — удобрения, полупроводники и продукты питания. Это может усложнить процесс смягчения денежно-кредитной политики.

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство политикой главы ФРС. Сейчас этот пост занимает Джером Пауэлл, его полномочия истекают в мае 2026 года. Господин Трамп считает, что ФРС должна снижать процентную ставку быстрее. По мнению президента, регулятор намеренно не делает этого, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства. На заседании в марте ФРС второй раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых.