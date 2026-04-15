Трамп поддержал победу Мадьяра на выборах

Президент США Дональд Трамп не обеспокоен поражением партии «Фидес» Виктора Орбана на выборах в Венгрии, и ему нравится будущий премьер-министр Петер Мадьяр. Об этом он сказал в разговоре с журналистом ABC Джонатаном Карлом.

Фото: Marton Monus / Reuters

Господин Трамп отметил, что Петер Мадьяр в прошлом был членом партии Орбана и они с действующим главой венгерского парламента придерживаются схожих взглядов на иммиграцию. «Думаю, новый человек (господин Мадьяр.— "Ъ") справится со своей работой — он хороший парень»,— привел Джонатан Карл слова американского президента в соцсети X.

Дональд Трамп также признал, что господин Орбан существенно отставал по народной поддержке. «В этот раз я не был так сильно вовлечен (в выборы.— "Ъ"). Хотя Виктор — хороший человек»,— добавил он.

Дональд Трамп активно поддерживал «Фидес» и не раз публично призывал венгров за нее голосовать. Накануне выборов он обещал использовать «всю экономическую мощь» США для поддержки Венгрии, если победителем выборов станет господин Орбан. Сторонники венгерского премьер-министра сходятся во мнении, что активная поддержка со стороны господина Трампа оказала Виктору Орбану медвежью услугу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дружба с Дональдом Трампом становится токсичным активом».