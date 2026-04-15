На предприятиях Ferrero прошли рейды антимонопольных органов ЕС

На предприятиях итальянской Ferrero Group, производителя шоколадно-ореховой пасты Nutella, прошли антимонопольные рейды Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Проверке подверглись учреждения в двух странах ЕС. В каких именно — не уточняется.

13 апреля Еврокомиссия объявила о планах провести рейды на предприятиях «одной из ведущих компаний по производству шоколадных кондитерских изделий». Ее название не уточнялось.

Компании Nestlе и Mondelez, сообщили Bloomberg, что не они стали объектами рейдов, в то время как в Ferrero на запросы журналистов не ответили.

Компания Ferrero управляет 37 производственными предприятиями по всему миру, ее штаб-квартира находится в Италии, а главный корпоративный офис — в Люксембурге. Крупнейшие европейские заводы расположены в Германии, Франции, Польше, Великобритании и Бельгии.

В случае выявления нарушений компании грозит штраф, который может доходить до 10% от ее глобальной выручки.

Екатерина Наумова