Воронеж стал лидером по выдаче кредитных карт

В марте 2026 года жителям Воронежской области выдали 20,3 тыс. кредитных карт. По сравнению с мартом предыдущего года их число выросло на 18,7% (было 17,1 тыс.). По динамике роста количества оформленных карт область заняла первое место в списке из 30 регионов-лидеров по объемам выдачи. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 14 апреля.

Из числа регионов Черноземья в топ-30 также вошла Белгородская область. Там в марте выдали 11,9 тыс. кредиток против 10,5 тыс. годом ранее. Прирост составил 13,3%. Остальные регионы Черноземья в перечень не попали в силу низких объемов выдачи кредитных карт.

Всего в марте 2026 года в России выдали 1,2 млн кредитных карт, что на 8,6% больше, чем за аналогичный месяц 2025-го, и на 17,6% больше, чем в феврале текущего года.

«В 2026 году выдача кредитных карт продолжает оставаться на довольно низком уровне. Так, в первом квартале года было выдано в два раза меньше новых кредиток, чем за аналогичный период 2024-го»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Аналитики объясняют такую динамику показателя тем, что во второй половине 2024-го регулятор ужесточил денежно-кредитную политику по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении долговой нагрузки потенциальных заемщиков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в феврале этого года объемы выдачи кредиток в Воронежской области также росли, хоть это и шло вразрез с общероссийским трендом.

Денис Данилов