Вопреки общероссийскому тренду в Воронеже растет выдача кредитных карт

В феврале 2026 года количество новых выданных кредитных карт в России сократилось на 4,1%. Однако в Воронежской области показатель, напротив, увеличился на 0,6% — до 15,5 тыс. единиц. В списке из 30 регионов-лидеров по объемам выдачи карт область заняла 18-е место. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 12 марта.

В соседней Белгородской области, как и почти во всех регионах из топ-30, показатель уменьшился — на 3,3%. Белгородцам выдали 9,2 тыс. кредитных карт, что позволило области занять в списке 29-е место. Другие регионы Черноземья в перечень не вошли по причине низких объемов выдачи.

Помимо Воронежской области, падение показателя не зафиксировано только в Красноярском крае (+0,5%, 14-е место) и Кемеровской области (без изменений, 15-е место).

Лидерами рейтинга по количеству выданных кредитных карт стали Москва (70,7 тыс.), Московская область (60 тыс.) и Краснодарский край (47,5 тыс.). При этом темпы выдачи там снизились на 7%, 4,3% и 4,8% соответственно. Отрицательная динамика в столице — самая заметная среди 30 регионов-лидеров.

В целом по России объем лимитов по кредитным картам, выданным в феврале 2026 года, сократился на 22,5% по сравнению с февралем 2025-го и составил 93,2 млрд руб. В сравнении с январем нынешнего года сумма уменьшилась на 6,5%.

«Банки соблюдают высокие требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Денис Данилов